BON PLAN : Redfall Bite Back Edition offert pour l'achat d'une RTX Série 40

Dans quelques semaines sortira Redfall, le nouveau jeu d'Arkane Studios (Dishonored, Prey, Deathloop). NVIDIA profite donc de l'évènement pour lancer dès maintenant un nouveau bundle. Pour l'achat de l'une de ses cartes graphiques de dernière génération, le titre édité par Bethesda est offert.

Concrètement, si vous achetez une carte graphique GeForce RTX 4070 Ti, 4080 ou 4090, ou un PC équipé d'une GeForce RTX 4080 ou 4090, vous pourrez obtenir gratuitement une copie de Redfall en Bite Black Edition, qui inclut une clé Steam, le Pass de Héros avec deux personnages à venir, l'apparence d'armes Rayon laser, l'accessoire pour arme Pieu Couteau tactique, la tenue Expédition polaire pour Devinder, la tenue À l'aveugle pour Jacob, la tenue Guerrière pour Layla et la tenue Ingénieure volontaire pour Remi. NVIDIA rappelle au passage que Redfall bénéficiera de ses technologies DLSS 3 et Reflex, ainsi que de la prise en charge du ray-tracing via une mise à jour post-lancement.

Au passage, le constructeur prend de l'avance sur la Game Developers Conference 2023, qui se tiendra la semaine prochaine, et annonce que plusieurs nouveaux jeux bénéficieront du DLSS prochainement, comme Deceive Inc., Diablo IV, Forza Horizon 5, Gripper, Smalland: Survive the Wilds, The Finals et donc Redfall.