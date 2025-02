BON PLAN : le dernier Assassin's Creed à tout petit prix dans sa Deluxe Edition

Alors que les fans attendent avec impatience Assassin's Creed Shadows, qui ne cesse d'être repoussé par Ubisoft, les revendeurs cassent toujours un peu plus le prix du dernier épisode en date. Le titre, développé par Ubisoft Bordeaux, passe ainsi sous la barre des 20 € dans son édition Deluxe.

Assassin's Creed Mirage est disponible à 16 € chez Cdiscount et 18,10 € sur Amazon. La Deluxe Edition regroupe pour rappel le jeu en boîte, le Pack Deluxe avec des tenues et skins ispirées de Prince of Persia, ainsi que l'artbook et la bande originale au format numérique.

Dans Assassin’s Creed Mirage, vous incarnez Basim, un habile voleur à la tire aux visions cauchemardesques, en quête de réponses et de justice. À la suite d’un acte de vengeance meurtrier, Basim fuit Bagdad et rejoint les rangs d'une organisation ancienne, Ceux qu'on ne voit pas. En apprenant leurs mystérieux rituels et leurs préceptes, il affinera ses compétences uniques, découvrira sa vraie nature et finira par assimiler un nouveau Credo, qui changera son destin d'une façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. CONTENU ADDITIONNEL - L’édition Deluxe d'Assassin's Creed Mirage comprend le contenu numérique suivant : Une tenue inspirée par Prince of Persia, des apparences d'aigle et de monture, des armes et bien plus !

