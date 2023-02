NVIDIA : un nouveau pilote pour THE FINALS et la prise en charge du VSR

Dans quelques jours sera lancé THE FINALS, un nouveau FPS free-to-play développé par Embark Studios. Le titre sera disponible à partir du 7 mars prochain sur ordinateurs en bêta fermée, mais NVIDIA publie dès aujourd'hui un nouveau pilote GeForce Game Ready qui permettra de profiter au mieux du jeu.

NVIDIA précise que, grâce à ce driver, THE FINALS sera jouable avec ses technologies Reflex, DLSS et RTXGI :

- Activé d'un simple clic dans le menu des options, Reflex réduit la latence du système jusqu'à 55%, rendant le jeu encore plus réactif, permettant aux actions de se produire plus rapidement dans le jeu. Dans les jeux de tir compétitifs tels que THE FINALS, Reflex donne aux joueurs un avantage compétitif qui peut faire la différence entre gagner et ne pas gagner.... NVIDIA DLSS - Les joueurs RTX peuvent maximiser leurs performances en activant la technologie NVIDIA DLSS alimentée par l'IA.

- Les joueurs RTX peuvent maximiser leurs performances en activant la technologie NVIDIA DLSS alimentée par l'IA. NVIDIA RTXGI est utilisé pour calculer avec précision la lumière et les ombres lorsque les bâtiments sont éventrés et que les murs s'effondrent. RTXGI utilise le ray tracing accéléré au niveau matériel pour produire à la volée un éclairage global plus riche et plus réaliste. Les joueurs peuvent activer le mode dynamique de RTXGI pour voir la lumière rebondir de manière réaliste dans l'environnement, réagir à la destruction et interagir avec le brouillard et la fumée volumétriques.

En plus de cela, NVIDIA annonce que la super résolution vidéo RTX est désormais disponible. Le RTX VSR permet d'upscaler une image grâce à l'intelligence artificielle pour regarder des vidéos sur des écrans en 1440p ou 4K, grâce aux cartes graphiques GeForce RTX Série 30 et 40. Le rendu est ainsi plus net sur les vidéos en basse résolution lues sur les navigateurs Chrome et Edge, que ce soit en regardant Twitch, YouTube, Netflix, Disney+ ou Hulu.

Enfin, de nouveaux jeux bénéficient de la prise en charge des paramètres optimaux de GeForce Experience, à savoir Company of Heroes 3, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Perish, Sons of the Forest, The Settlers: New Allies et Warlander. Le nouveau pilote de NVIDIA est à télécharger sur le site du constructeur ou directement sur votre PC via GeForce Experience. Vous pouvez retrouver des GPU RTX sur Amazon.