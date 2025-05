Gears of War: Reloaded, le premier épisode de la licence de TPS des Xbox bientôt de retour et gratuit pour certains, avec une version PS5 !

L'heure des exclusivités first-party semble clairement être du passé pour Microsoft et nous en avons une belle preuve de plus en ce début de semaine. Certes, le début d'année a été marqué par le lancement d'Avowed et South of Midnight au sein de l'écosystème Xbox, qui étaient attendus depuis un moment, mais à côté de ça, nous avons eu droit récemment à Forza Horizon 5 et Age of Mythology: Retold sur PS5, tandis qu'Age of Empires II: Definitive Edition va sortir cette semaine, suivi par un autre jeu multiplateforme de Bethesda dans quelques jours après l'arrivée surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, DOOM: The Dark Age. Autant dire qu'avoir une console Xbox Series n'a plus grand intérêt, surtout avec des tarifs venant d'augmenter. Eh bien, histoire d'enfoncer encore plus le clou, nous apprenons l'existence de Gears of War: Reloaded ce lundi, un remaster du premier épisode de la licence à l'époque développée par Epic Games et dont les rênes sont désormais tenues par The Coalition. Ce qui est particulier avec cette annonce, c'est que ce projet inédit sortira le même jour sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Windows et Steam), dans le cloud en bêta et le Game Pass ! Il aurait été inimaginable qu'un tel monument de la marque ne soit pas exclusif il y a encore quelques années.

En attendant Gears of War: E-Day, c'est donc ce GoW Reloaded que nous pourrons (re)découvrir le 26 août 2025. Oui, à l'avenir il y aura risque de se tromper lors des discussions entre joueurs PlayStation, car Marcus Fenix n'est pas Kratos. Les possesseurs de l'Ultimate Edition ressortie en 2015 sur Xbox One et 2016 sur PC peuvent eux souffler, car ils n'auront même pas à repasser à la caisse ! Évidemment, l'offre n'est plus valable depuis l'officialisation du remaster, cela aurait été trop beau. En attendant une bande-annonce, il va toutefois falloir se contenter de quelques visuels.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails dévoilés par Xbox Wire :

Gears of War: Reloaded rend hommage à l'une des franchises les plus emblématiques du jeu vidéo. Entièrement remastérisé en 4K, avec prise en charge jusqu'à 120 images par seconde et une expérience multijoueur complète incluant le cross-play et la cross-progression, c'est la version ultime du jeu qui a lancé la série. Alors que l'on s'approche du 20e anniversaire de Gears of Wars en 2026, c'est l'occasion de revenir sur tout ce que cette licence représente : des récits marquants, des amitiés nées au fil des parties et des souvenirs inoubliables. Avec cette nouvelle édition, nous ouvrons les portes de cet univers à plus de joueuses et de joueurs que jamais. Un classique moderne désormais multiplateforme Lancé à l'origine en 2006, Gears of War revient aujourd'hui dans une version repensée pour les plateformes modernes, avec des performances et des graphismes largement améliorés. Cette nouvelle édition permet à une toute nouvelle génération de découvrir l'univers de Gears of War. Développé par The Coalition en collaboration avec Sumo Interactive et Disbelief, le jeu sera disponible le 26 août 2025, sur Xbox Series X|S, PC Xbox (via l'application Xbox), Xbox Cloud Gaming (bêta), PlayStation 5 et Steam. Il sera disponible le jour de sa sortie dans le Game Pass Ultimate et PC Game Pass et fait partie du programme Xbox Play Anywhere. Gears of War: Reloaded inclut l'intégralité du contenu de Gears of War: Ultimate Edition, dans sa version la plus complète à ce jour. Tous les contenus téléchargeables sortis après le lancement seront accessibles gratuitement, dont : Un acte bonus pour la campagne ;

L'ensemble des cartes et modes multijoueurs ;

Une large sélection de personnages et d'éléments cosmétiques classiques à débloquer via la progression du jeu. Pensé pour la coop Gears of War: Reloaded a été conçu pour être joué à plusieurs, que ce soit en local ou en ligne. La campagne se joue en coop à deux joueurs, tandis que le mode multijoueur compétitif permet à 8 joueurs de s'affronter. Le jeu prend en charge le cross-play complet entre toutes les plateformes, ce qui signifie que vous pouvez former une équipe avec vos amis, qu'ils soient sur Xbox, PlayStation, Steam ou PC et ce, sans même avoir besoin d'un compte Microsoft. Toutefois, se connecter avec un compte Microsoft permet d'activer toutes les fonctionnalités multiplateformes avancées, notamment : La progression partagée, pour retrouver vos sauvegardes et votre progression en campagne et multijoueur sur n'importe quel appareil ;

La possibilité d'envoyer des invitations et de jouer avec des amis sur d'autres plateformes, comme Xbox et PlayStation ou Steam et Xbox. Des performances au top, sur toutes les plateformes Peu importe où vous jouez, Gears of War: Reloaded a été repensé pour offrir une qualité visuelle et une fluidité exceptionnelle. Les joueurs peuvent s'attendre à : Résolution 4K ;

60 fps pendant la campagne ;

; 120 fps en multijoueur ;

; Plage dynamique élevée (HDR) ;

Dolby Vision et Dolby Atmos 7.1.4 ;

Audio spatial 3D 7.1.4 ;

Taux de rafraîchissement variable (VRR) ;

Assets 4K et textures remastérisées ;

Effets visuels améliorés (post-traitement) ;

Ombres et reflets améliorés ;

Super résolution avec anti-aliasing amélioré ;

Aucun écran de chargement pendant la campagne. Du taux de rafraîchissement optimisé pour une fidélité visuelle accrue, tout a été pensé pour donner une nouvelle vie à ce classique, avec une fluidité et une immersion digne des capacités techniques des plateformes actuelles. Et peu importe où vous jouez, Gears of War: Reloaded propose des fonctionnalités spécifiques à chaque plateforme, pour tirer le meilleur parti du matériel que vous possédez. Un jeu fidèle à l'original, réimaginé pour aujourd'hui et pensé pour tous les joueurs. Un merci spécial aux fans Xbox Et pour remercier les fans de la saga de longue date, Gears of War: Reloaded sera offert gratuitement en tant que mise à jour à toutes celles et ceux ayant acheté la version numérique de Gears of War: Ultimate Edition avant l'annonce d'aujourd'hui (valable uniquement pour tout achat numérique effectué avant le 5 mai 2025 à 18h00 (heure française). Un code de téléchargement sera envoyé via message privé aux comptes Xbox éligibles, avant la sortie du jeu.)

En revanche, aucune trace de la Switch 2... Espérons que Microsoft ne boude pas la nouvelle console de Nintendo.

Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.

Lire aussi : Xbox Series : des hausses massives du prix des consoles dans le monde entier, les jeux seront aussi concernés !