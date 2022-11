Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion : les SOLDATs sont de sortie dans la bande-annonce de lancement

En attendant de pouvoir découvrir la suite de FFVII Remake baptisée Rebirth, dont la première bande-annonce teaser mettant en avant Zack, c'est aux commandes de ce dernier que nous pourrons très bientôt nous replonger dans l'univers du septième épisode avec Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, qui est « plus qu'une remastérisation » aux yeux de Square Enix et sortira sur l'ensemble des supports dans deux bonnes semaines. L'éditeur prend toutefois les devants et diffuse dès à présent sa bande-annonce de lancement.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

Cette dernière vidéo fait autant le point sur le scénario que le gameplay avec en fond sonore la chanson Why d'ayaka, l'intrigue nous faisant pour rappel incarner celui qui fut le mentor de Cloud, Zack Fair, un SOLDAT de la Shinra, nous faisant côtoyer le légendaire Sephiroth, mais aussi Angeal et Genesis. Pour ne pas changer, la vidéo en montre peut-être un peu trop, alors si vous n'avez jamais joué à l'original, il vaudrait peut-être mieux vous abstenir de la visionner. Des visuels sont également à retrouver en page suivante.

Bande-annonce en japonais

Spot TV japonais

Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion est donc attendu le mardi 13 décembre sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam). Vous pouvez le précommander à la Fnac au prix de 59,99 €. Si vous optez pour une version numérique, vous recevrez l'Ensemble de matérias du SOLDAT incluant les matérias Feu ténébreux, Glace ténébreuse et Foudre ténébreuse. Une édition numérique Deluxe est aussi en vente, permettant d'obtenir une mini OST du jeu et un artbook au format dématérialisé. Et puisque nous n'avons pas droit à un collector comme au Japon, il est toutefois possible de se procurer la Play Arts Kai de Zack sur la boutique européenne au prix de 159,99 €.

Lire aussi : PREVIEW Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion : oui, c’est plus beau