Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sera « plus qu'une remastérisation » selon une vidéo de Square Enix, un point sur la résolution et le framerate

Même si les joueurs ont hâte de découvrir Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix veut avant cela nous faire revivre une aventure parue sur 2007 sur PSP. Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion va en effet amener toute l'histoire de Zack Fair sur consoles modernes, avec bien évidemment une technique remise au goût du jour.



Ce sont d'ailleurs ces innovations qui sont au cœur d'une courte bande-annonce diffusée ce jour. Intitulée Plus qu'une remastérisation, elle revient sur tous les atouts du portage, qui jouira de « graphismes en haute définition intégralement remaniés, une bande originale réarrangée, des dialogues doublés en anglais et en japonais, et un système de combat amélioré ».

Rien de neuf sous le soleil, mais cela a au moins pour mérite de nous rappeler que la date de sortie approche. L'éditeur a tout de même dévoiler au passage un tableau récapitulant les résolutions et fréquences d'images maximales selon les consoles, a priori sans possibilité de choisir son mode d'affichage.





Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sera disponible le 13 décembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, et vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.

