PREVIEW Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion : oui, c’est plus beau

Ça fait la Fair





En 2007, les joueurs PSP ont pu découvrir un spin-off à Final Fantasy VII, le fameux Crisis Core. Square Enix a pris la décision de ressortir cette production sur nos machines actuelles, en modifiant certains aspects. Nous avons pu essayer quelques minutes ce futur portage intitulé « Reunion », faisons le point brièvement.

Nous avons pu mettre la main sur l’édition Switch et il faut dire que le rendu est super propre sur une télé ; nous n’avons aucun souci à nous faire pour les autres versions pour le coup. L’image est impeccable, nette et plaisante à l’œil. La modélisation de plusieurs personnages a été modifiée, nos héros ont un aspect plus moderne, c'est superbe. En outre, les textures des environnements ont aussi été changées et il faut dire que le résultat est plus que plaisant. Bref, du très bon travail a été effectué dans l’ensemble, même si certaines animations ont mal vieilli.

Avec son rendu plus clinquant, cette version Reunion a de quoi plaire de prime abord.

La prise en main n’a pas bougé d’un pouce et est toujours aussi dynamique. La roulette aléatoire, permettant d’avoir quelques avantages durant un affrontement, traîne toujours dans les parages ; dommage de ne pas l’avoir rectifiée. La caméra, elle, est un poil plus souple, mais pour faire simple, le gameplay est le même.

Nos premières impressions : Bon.



Crisis Core: Final Fantasy VII est une production qui a charmé et qui a fait parler à cause de son gameplay hasardeux lors de sa parution dans nos rayons. Les joueurs se posaient donc cette question : le remaster modifie-t-il la roulette ? La réponse est claire maintenant : non. Cependant, avec son rendu plus clinquant, cette version Reunion a de quoi plaire de prime abord. Nous sommes curieux de découvrir les autres facettes et nouveautés de cette adaptation prévue pour le 13 décembre prochain.

Vous pouvez précommander Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sur Amazon à 59,99€.