Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion présente ses personnages principaux, des détails sur le framerate et les systèmes de jeu partagés

Square Enix a enfin levé le voile le mois dernier sur la suite de Final Fantasy VII Remake intitulée Final Fantasy VII Rebirth, qui sera le deuxième épisode d'une trilogie et dont le premier trailer mettait notamment en scène Zack Fair. Dans le même temps, c'est justement son aventure que nous allons pouvoir revivre avec le remaster Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, qui vient d'avoir droit à un coup de projecteur sur le site officiel de l'éditeur à l'occasion de la publication d'interviews.

Pour commencer, si jamais vous ne connaissez pas le jeu d'origine, il se déroule 7 ans avant les évènements de Final Fantasy VII et le SOLDAT de 2e classe Zack Fair va enquêter sur la disparition de Genesis aux côtés d'Angeal et Sephiroth. Ces protagonistes ont par ailleurs eu droit à une présentation avec au passage le nom des doubleurs anglophones. Sachez d'ailleurs que Tetsuya Nomura a mis fin à une rumeur en indiquant qu'il n'y a jamais eu de souci avec GACKT empêchant de proposer un remaster plus tôt.

- « SOLDAT 2e classe Zack, en poste ! » Le protagoniste de Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion est un SOLDAT de 2e classe joyeux et dynamique qui rêve de devenir un héros. Il peut parfois agir imprudemment, mais il a la force intérieure de se tenir debout et de faire face à toutes les difficultés sur son chemin. Angeal Hewley (Bill Millsap) - « Tu es un peu plus important que mon épée... mais juste un peu. » Angeal est le mentor de Zack et un SOLDAT de 1re classe. C'est un homme fiable, solide, doté d'un sens des responsabilités et auquel tous ceux qui le connaissent font confiance. Angeal porte toujours sa gigantesque Buster Sword sur son dos, mais l'utilise très rarement. Il est également un ami proche de Sephiroth et Genesis.

Si jamais vous vous demandiez pourquoi il est disponible sur toutes les plateformes contrairement au remake et sa suite, Yoshinori Kitase a déclaré vouloir proposer le jeu à une vaste audience, peu importe si les joueurs ont joué à FFVIIR ou non. En revanche, n'espérez pas y trouver de nouveaux éléments scénaristiques, comme précisé par la productrice Mariko Sato, il sera fidèle à l'original.

Le jeu proposera des graphismes en HD dont tous les modèles 3D de personnages, l'interface et les décors ont été refaits. L'UI a d'ailleurs été optimisée et des fonctionnalités ont été ajoutées pour rendre l'expérience plus plaisante en permettant de passer certains éléments. La caméra et les mouvements des protagonistes ont aussi été améliorés tout en conservant le ressenti à la base du jeu. De leur côté, les affrontements utiliseront toujours un mélange d'action et de commandes à rentrer, avec des magies préenregistrées via les Matérias équipées, et la fameuse roulette appelée OCN (Onde cérébrale numérique) ou DMW (Digital Mind Wave) fera son retour, déclenchant des éléments aléatoires à chaque combat tels que des boosts ou des Limit Breaks comme l'Octaslash. Du côté des nouveautés, les attaques de Zack pourront cette fois être liées et les Limit Breaks seront accessibles à tout moment.

En revanche, Yoshinori Kitase et Tetsuya Nomura ont confirmé à Famitsu n'avoir aucun plan pour un remake de Dirge of Cerberus ou Before Crisis actuellement, tandis que Mariko Sato a indiqué à IGN que l'éditeur vise les 120 fps pour la version PC et les 60 fps sur PS5 et Xbox Series X|S.

Pour rappel, Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion sortira sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC cet hiver, sans plus de précision. Avec le planning bien chargé de l'éditeur, nous ne sommes pas pressés de toute manière. Les précommandes sont déjà disponibles sur Amazon au prix de 59,99 €.