GC2021 : CrossfireX, du gameplay sur toutes les maps et un mystérieux personnage pour le FPS multijoueur en free-to-play exclusif aux Xbox

Voilà maintenant plusieurs années que Microsoft et Smilegate Entertainment veulent amener Crossfire, FPS à succès sur PC en Asie, en Occident avec une version sur consoles. Mais les reports se sont enchaînés et le titre se fait toujours attendre. Sa dernière apparition publique remonte ainsi à l'été dernier, avec un trailer pour la campagne payante que développe Remedy Entertainment.

C'est cette fois la partie multijoueur en free-to-play qui est exposée lors de la gamescom Opening Night Live 2021. La vidéo nous fait faire un tour des maps qui accueilleront nos parties, avec un peu de gameplay à l'appui : elles s'appellent Mercenary Company, Transportship, Black Widow, GR Tower, Laboratory, Invasion, Submarine, Babylon Lab, ou Babylon tout court, et seront le théâtre d'affrontements variés.



La séquence se conclut également sur l'introduction du Boogieman, un étrange personnage capable de foncer dans le tas en frappant ses ennemis avec des lames courbées, ou de leur tirer dessus avec une sulfateuse, mais nous n'avons à cette heure aucune idée de comment il s'intégrera à l'expérience. Sera-t-il au cœur d'un mode spécial ou fait-il partie d'une plus longue liste de héros avec des capacités propres ? Seul l'avenir nous le dira, mais nous avons le temps, car CrossfireX n'a pas encore de date de sortie, lui qui sera exclusif aux Xbox One et Xbox Series X|S.