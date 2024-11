Xbox : l'arrêt d'une fonctionnalité annoncée, la fin d'une époque pour les fans

À la fin des années 2000, Nintendo cartonnait avec sa Wii et les Mii étaient partout. Cela a inspiré Microsoft pour créer les Avatars sur Xbox 360, des personnages en 3D personnalisables avec divers éléments cosmétiques. « C'était la mode à l'époque », comme dirait ce bon vieux Abraham Simpson, les avatars ont évolué en 2018, mais toutes les bonnes choses ont une fin.

Microsoft annonce sur son site officiel la fin de l'Éditeur d'avatar Xbox sur ses consoles et ordinateurs. Cet outil n'était pas très populaire et va donc fermer ses portes en début d'année prochaine, mais il y a quand même une bonne nouvelle : cela ne concerne que les Avatars introduits pour Xbox One en 2018. Si vous avez encore une Xbox 360 en état de marche sous la main, votre avatar original continuera de fonctionner sur la vieille console de Microsoft. Le constructeur détaille tout cela :

Qu'est-ce qui a été annoncé pour l'application Éditeur d'avatar Xbox ?

À compter du 9 janvier 2025, l’application Éditeur d’avatar Xbox ne sera plus disponible. Cela signifie que les joueurs ne pourront plus accéder à l’application Éditeur d’avatar Xbox sur les consoles Xbox ou les PC, y compris leurs avatars Xbox et tous les articles d’avatar achetés. Cela n’affectera pas les avatars originaux Xbox, car ils continueront à fonctionner dans les jeux Xbox 360 pris en charge, et vous pourrez toujours modifier vos avatars originaux Xbox dans l’application Avatars originaux Xbox sur les consoles Xbox et les appareils Windows.

Microsoft s’engage à offrir des expériences exceptionnelles aux joueurs, y compris une variété d’options pour personnaliser leur expérience de jeu avec Xbox. En raison d’un faible engagement et de notre orientation vers la fourniture d’autres expériences aux joueurs, l’application Éditeur d’avatar Xbox ne sera plus disponible à partir du 9 janvier 2025. Les joueurs peuvent toujours personnaliser leur expérience de jeu avec des arrière-plans dynamiques et des couleurs de profil sur les consoles Xbox, ainsi qu’avec des avatars originaux Xbox, des thèmes de profil et des gamerpics sur les consoles Xbox et les PC.

Puis-je apporter d'autres modifications à l'application Éditeur d'avatar Xbox ?





Les joueurs pourront apporter des modifications à leur avatar Xbox sur l’application Éditeur d’avatar Xbox jusqu’à ce que l’application ne soit plus disponible à partir du 9 janvier 2025.

Qu'en est-il de tous mes achats précédents d'avatar Xbox ?





Nous allons rembourser tous les achats d’avatar Xbox du 1er novembre 2023 au 9 janvier 2025 sur votre instrument de paiement valide une fois que l’application Éditeur d’avatar Xbox n’est plus disponible. Vous pouvez consulter l’historique de vos achats et de vos remboursements ici.

Mon avatar Xbox est-il toujours affiché sur ma page de profil ?





Non. À compter du 9 janvier 2025, les joueurs ne pourront plus accéder à leurs avatars Xbox ou à tous les articles d’avatar achetés. Toutefois, cette modification n’affectera pas les avatars originaux Xbox et ceux qui jouent sur les consoles Xbox 360 ou des jeux qui utilisent Avatars originaux Xbox.

Que sont les avatars originaux Xbox ?





Les avatars originaux Xbox ont été introduits pour la première fois en 2008 sur Xbox 360. Ils ont depuis été transmis aux consoles Xbox One, Xbox Series X|S consoles et PC par le biais de l’application Avatars originaux Xbox. Cette modification n’affectera pas les avatars originaux Xbox et ceux qui jouent sur les consoles Xbox 360 ou les jeux qui utilisent Avatars originaux Xbox.

Puis-je toujours utiliser Avatars Xbox pour mon gamerpic ?





Vous pouvez continuer à mettre à jour votre gamerpic à l’aide de l’application Éditeur d’avatar Xbox jusqu’au 9 janvier 2025. Après cette date, vous devrez effectuer toute modification des gamerpics sur le thème des avatars Xbox par le biais de l’application Avatars originaux Xbox. Pour ce faire, lancez l’application Avatars originaux Xbox, appuyez sur le bouton Menu, puis sélectionnez Prendre une photo. À partir de là, vous pouvez ajuster l’animation et l’arrière-plan de votre avatar. Une fois que vous avez le gamerpic que vous aimez, appuyez sur le bouton Affichage, puis sélectionnez Enregistrer en tant que gamerpic.