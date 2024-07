GTA V : un DLC avec Trevor a été annulé, voilà pourquoi

Grand Theft Auto V est l'un des jeux les plus populaires de sa génération, voire de plusieurs générations. Le titre de Rockstar a été lancé sur PlayStation 3 et Xbox 360, avant d'être porté sur PC, PS4 et Xbox One, puis PS5 et Xbox Series X|S. Cela fait 11 ans que le jeu fait parler de lui, mais aucune extension n'a vu le jour.

Pourtant, GTA IV avait eu droit à The Lost and Damned et The Ballad of Gay Tony. Alors, pourquoi Rockstar n'a rien fait pour GTA V ? Eh bien d'après Joseph Rubino, un ancien développeur qui s'est entretenu avec SanInPlay, le studio anglais avait bien envisagé un DLC avec Trevor pour Grand Theft Auto V. Nous aurions retrouvé l'antihéros en agent infiltré, les détails sont maigres, il faut dire que le projet n'a pas fait long feu.

À l'origine, Rockstar s'était divisé en deux équipes après la sortie de GTA V. La première s'en allait déjà développer Red Dead Redemption 2, tandis que la seconde restait pour concevoir ce DLC avec l'acteur Steven Ogg et s'occuper de GTA Online, le mode multijoueur de Grand Theft Auto V. Mais ce dernier a pris tellement d'ampleur que Rockstar a voulu tout miser sur lui, comme l'explique Joseph Rubino :

Lorsque GTA Online est sorti, c'était tellement une vache à lait et les gens l'aimaient tellement qu'il était difficile de prétendre qu'un DLC standalone surpasserait cela. Je pense qu'avec le recul, je dirais que vous pourriez probablement faire les deux, mais c'était une décision commerciale qu'ils ont prise et j'étais un peu contrarié à ce sujet.

Si nous n'avons pas eu de contenu additionnel avec Trevor, c'est donc la faute de GTA Online... Le développeur précise que la conception du DLC était déjà à mi-chemin avant l'annulation par Rockstar. Le projet est évidemment totalement oublié, le studio se focalise sur Grand Theft Auto V, attendu en fin d'année prochaine sur PS5 et Xbox Series X|S.

