24H sur GAMERGEN.COM : des modifications dans Call of Duty, des comparaisons de GTA en vidéos, et le premier DLC de Far Cry 6 daté

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce jeudi 11 novembre 2021 ?

Des pages du Coran ont été repérées dans le mode Zombies, sur le sol, dans Call of Duty: Vanguard, les développeurs ont rapidement modifiés ce détail. En outre, plusieurs vidéos comparatives de Grand Theft Auto : The Trilogy - The Defintive Edition ont été partagées, et une date de sortie pour le DLC 1 : Folie de Far Cry 6 a été communiquée.

Dans le reste de l’actualité, il n’y aura pas de Saison 1 pour Battlefield 2042 avant 2022, Forza Horizon 5 cartonne, un énorme point a été fait sur Rainbow Six Extraction, Elex II aura droit à une Collector’s Edition, une 6e Transmission d’Outriders a été annoncée, du gameplay de Poisandra de Power Rangers: Battle for the Grid est visible sur la Toile, et Jurassic World Evolution 2 a été exhibé dans une bande-annonce de lancement.

Pour finir, ne loupez pas les meilleures ventes de jeux vidéo en France durant la semaine 43.