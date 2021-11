Forza Horizon 5 : un record de joueurs dès le lancement

Cette semaine, Playground Games a lancé Forza Horizon 5, un jeu de course arcade très attendu par les fans de la franchise, et qui nous emmène pour rappel cette fois au Mexique. Le titre avait déjà commencé à cartonner avant même son lancement officiel grâce aux différentes zones géographiques et versions débloquant un accès anticipé, mais Microsoft dévoile désormais un chiffre officiel.

Phil Spencer, responsable du groupe Xbox chez Microsoft, annonce en effet que Forza Horizon 5 compte déjà plus de 4,5 millions de joueurs sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S et en cloud gaming. Un score trois fois supérieur à celui de Forza Horizon 4, et il s'agit surtout du meilleur lancement pour un jeu développé par un Xbox Game Studio.

Bien évidemment, c'est ici la stratégie de Microsoft qui paye, Forza Horizon 5 étant jouable depuis son lancement sur un maximum d'appareils grâce au xCloud et à sa présence dans le Xbox Game Pass. Vous pouvez d'ailleurs essayer le jeu de course en vous abonnant un mois au Xbox Game Pass Ultimate contre 12,99 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Forza Horizon 5 : le Mexique, terre de perfection et BON PLAN sur Forza Horizon 5 : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)