Forza Horizon 5 : le voyage au Mexique sera « authentique »

La franchise Forza Horizon nous fait voyager aux quatre coins du monde pour circuler en voiture de manière bien plus libre que dans les Forza Motorsport. Après la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Europe du Sud et le Colorado, ce cinquième opus nous emmènera au Mexique, et Playground Games a voulu faire les choses bien.

Sur le site officiel Xbox, le directeur créatif de Forza Horizon 5, Mike Brown, explique qu'il voulait recréer un monde proche de la réalité, notamment du côté de la culture locale :

Notre but, avec Forza Horizon 5, est d’aller au-delà des paysages emblématiques du Mexique, pour donner aux joueuses et aux joueurs la chance de découvrir les habitants du pays et leurs traditions. Nous accordons une grande importance aux communautés mexicaines et latino-américaines, nous voulions être sûrs d’honorer ces diverses communautés en les représentant de la plus réaliste et respectueuse des manières.

Et pour cela, le studio a fait appel à Lalo Alcaraz, auteur sur la série Bienvenue chez les Casagrandes et consultant en culture mexicaine pour le film Coco de Pixar. Il avait ici le même rôle sur Forza Horizon 5, aidant Playground Games à créer une carte du Mexique fidèle aux traditions locales. Il explique :

Mon travail consiste en premier lieu à donner des conseils, à dire si une chose est authentique ou non, mais je peux également tout de suite proposer des alternatives. Comme je suis également auteur, je peux aussi m’exprimer en ce qui concerne l’écriture des personnages, c’est d’ailleurs ce que je préfère.

Les développeurs sont allés encore plus loin en proposant à des artistes mexicains comme Farid Rueda, Star27, Spaik, Senkoe, Raul Urias et Cix de créer des œuvres personnelles, mélangeant des références à la culture locale et des éléments connus du monde entier. Playground Games cite notamment les créations de Farid Ruel, mêlant les couleurs et formes mexicaines avec des animaux populaires comme le lion ou l'ours. Raul Urias a quant à lui créé des œuvres inspirées de l'État de Chihuahua et de la culture Tarahumara avec des paysages, céramiques, une faune et une flore atypiques. Et bien évidemment, les développeurs se sont rendus sur place pour avoir des informations réelles sur le climat, les saisons ou encore les bruits propres au Mexique. Mike Brown conclut :

Forza Horizon 5 est avant tout une célébration. Une célébration de la musique, des voitures, mais aussi une célébration du Mexique.

Pour rappel, Playground Games avait déjà parlé récemment des radios présentes dans le jeu, qui feront la part belle à de nombreux artistes locaux. Tout cela sera à découvrir dans Forza Horizon 5 à partir du 9 novembre prochain, date de sortie du jeu de course sur PC, Xbox Series X|S et Xbox One. Vous pouvez précommander le jeu à 55,49 € sur Amazon.

Lire aussi : GC2021 : Forza Horizon 5 fait le show avec une manette collector, 2 véhicules de prestige sur sa jaquette et 8 minutes de gameplay