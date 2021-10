Forza Horizon 5 est gold, un point sur les musiques et radios

Après moult rumeurs, Forza Horizon 5 a été officialisé lors de l'E3 2021. Le nouveau jeu de course de Playground Games nous emmènera au Mexique, il est attendu pour le début du mois de novembre prochain, et... il sera à l'heure ! Les développeurs viennent d'annoncer que Forza Horizon 5 est gold.

L'annonce a été faite dans un récent billet sur le site officiel de la franchise, qui s'attarde surtout sur les musiques présentes dans Forza Horizon 5. Les fans ne devraient pas être dépaysés par la playlist, nous retrouvons les radios Pulse, Bass Arena, Block Party, XS, Hospital Records et Eterna, qui remplace Timeless FM. Les styles de musique seront variés, mais les développeurs sont allés chercher des groupes mexicains pour davantage d'immersion, avec notamment Centavrvs, Clubz, Diamante Eléctrico, Bomba Estéreo, Mexican Institute of Sound, Angelica Garcia, El Shirota, Technicolor Fabrics, Miguel Pacheco, Rodolfo Ritter et le Mexico Festival Orchestra. Il y en aura pour tous les goûts, et Sotomayor, Urbandawn, Plague Vendor et Metrik ont quant à eux participé à la création des musiques globales et du mode Expéditions. Les groupes à écouter sur Pulse sont déjà tous dévoilés, les autres le seront dans les prochains jours :

« El Punto Final » par Centavrvs

« Weekends » par Classixx, Local Natives

« Afrika » par Clubz

« Cool Up » par De Lux

« Suéltame, Bogotá » par Diamante Eléctrico

« Levitating » par Dua Lipa

« Heat Waves – Shakur Ahmad Remix » par Glass Animals, Shakur Ahmad

« All I Want » par Kid Moxie, LUXXURY

« The Valley Of The Pagans (ft. Beck) » par Gorillaz

« Straight To The Morning (ft. Jarvis Cocker) » par Hot Chip

« All Of The Time » par Jungle

« Feels So Good » par LUXXURY

« Full Heart Fancy » par Lucky Chops

« Everything at Your Feet (ft. The Chamanas) » par ODESZA

« Midnight Sun » par OTR, Ukiyo

« Look At The Sky » par Porter Robinson

« Where We Started » par PRXZM

« Hello Hello Hello » par Remi Wolf

« New Heartbreak » par Sad Alex

« Preach » par Saint Motel

« Fiebre » par Sotomayor

« Quema » par Sotomayor

« Sunshine (with The Knocks) » par Whethan

« Ohh My Ghosts » par Young & Sick

La date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 9 novembre 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Le titre sera inclus dans le Xbox Game Pass, vous pouvez vous abonner à 29,99 € pour trois mois via Micromania.