Forza Horizon 5 se la joue Le Transporteur au Mexique dans une publicité live-action intense

Nous avons déjà eu plein d'occasions de voir du gameplay de Forza Horizon 5, le nouvel épisode en monde ouvert au Mexique. Xbox et Playground Games ont donc décidé de proposer quelque chose de différent à l'approche du lancement avec la publicité live-action The Getaway Driver.

Elle met en scène la jeune star Cristo Fernández (Ted Lasso) en véritable Jason Statham mexicain, alors qu'il transporte un client à travers les superbes paysages de son pays natal. La séquence en partie en espagnol multiplie les cascades et les effets spéciaux pour nous mettre dans l'ambiance de ce qui nous attend dans l'aventure vidéoludique. La chanteuse de trap et de reggaeton colombienne Cristo Fernández accompagne plus calmement la fin de la vidéo, qui donne déjà envie de prendre le volant pour vivre notre virée sauvage.

L'attente ne sera plus longue : la date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 9 novembre sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S. L'édition Premium toujours disponible en précommande donne cependant droit à 4 jours d'accès anticipé pour les plus impatients.

