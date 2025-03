Forza Horizon 5 : Microsoft va se mettre les joueurs PS5 à dos avec cette obligation

C'est à la fin du mois prochain que sortira la version PS5 de Forza Horizon 5, un jeu de course jusqu'ici exclusif aux PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Les joueurs sur la console de Sony vont pouvoir foncer dans les rues du Mexique, mais le développeur Playground Games apporte quelques précisions dans une FAQ, qui risque de décevoir.

Les joueurs PS5 de Forza Horizon 5 devront se connecter à un compte Microsoft pour profiter du titre sur leur console (comme c'est déjà le cas sur Steam). Une pratique qui rappelle l'obligation de se connecter au compte PSN pour jouer sur PC, mais Sony est depuis revenu en arrière après la levée de boucliers des joueurs Steam. En plus de cela, malgré l'obligation de lier sa PlayStation 5 à un compte Microsoft, il ne sera pas possible de transférer ses sauvegardes PC ou Xbox vers PS5... Cependant, du cross-play entre toutes les plateformes sera disponible.

Bien évidemment, un abonnement au PlayStation Plus sera également obligatoire pour profiter des fonctionnalités en ligne du jeu de course, rien d'étonnant de ce côté. Pour rappel, Sea of Thieves demande lui aussi de lier son compte Microsoft pour jouer sur PS5, mais le titre étant exclusivement en ligne, la démarche restait logique. Ici, les joueurs vont y repenser à deux fois avant d'acheter FH5, d'autant que Microsoft rappelle qu'il ne compte pas proposer de version physique du jeu.

La date de sortie de Forza Horizon 5 est fixée au 29 avril 2025 sur PlayStation 5, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.