Forza Horizon 5 : un gros palier de joueurs franchi avant la sortie sur PS5

Dans quelques jours, les joueurs sur PlayStation 5 vont pouvoir découvrir Forza Horizon 5, un jeu de course sorti à l'origine en 2021 sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S et développé par Playground Games. Un titre qui a déjà bien vécu, avec plusieurs extensions à son actif, mais également de très nombreux joueurs.

Juste avant le lancement sur PS5, un nouveau palier de joueurs vient d'être dépassé. Un petit tour au Temple de la renommée dévoile que Forza Horizon 5 compte plus de 45 millions de joueurs sur PC et Xbox. Pour rappel, le jeu de course est disponible dans le Game Pass, il ne s'agit donc pas de ventes réelles, mais le titre a attiré un paquet de joueurs au fil des années.

Forza Horizon 5 est en tête des précommandes sur le PlayStation Store, les joueurs sont nombreux à l'attendre sur la console de Sony, autant dire que la barre des 50 millions de pilotes virtuels devrait être atteinte très prochainement. La date de sortie de FH5 est fixée au 29 avril 2025 sur PS5, mais aucune édition physique n'est prévue. Vous pouvez acheter des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.

