Elex II : une date de sortie et une Collector's Edition pour l'A-RPG

À la surprise générale, THQ Nordic et Piranha Bytes ont annoncé une suite à leur jeu de rôle et d'action Elex en juin dernier. Ce second volet a refait parler de lui en septembre dernier avec une bande-annonce axée sur le scénario, et les studios sont déjà de retour, avec des informations bien plus concrètes cette fois.

Les studios annoncent en effet que la date de sortie d'Elex II est fixée au 1er mars 2022 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One. Les fans pourront également opter pour une Collector's Edition, qui inclura une figurine d'un Alb de 23 cm, la bande originale, un artbook officiel, un porte-clés Amulette Cleric de 5 cm, un steelbook, le concept album Cassandra par Björn Pankratz et le jeu.

Le contenu de cette édition collector est à admirer en vidéo ci-dessus. Vous pouvez retrouver Elex, premier du nom, à 18,87 € sur Amazon.