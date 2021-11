Rainbow Six Extraction : date de sortie, gameplay, bonus de précommande, édition Deluxe et Pass Ami

Cela fait des années que les joueurs attendent Rainbow Six Extraction, auparavant connu sous le nom de Rainbow Six Quarantine. Le titre avait été dévoilé à l'E3 2019 avant d'être repoussé de nombreuses fois, et officiellement, il devait arriver en janvier prochain. Une fuite avait dévoilé la date précise avant l'heure, mais c'est désormais confirmé par Ubisoft.

La date de sortie de Rainbow Six Extraction est donc fixée au 20 janvier 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Amazon Luna et Google Stadia. Le titre bénéficiera de fonctionnalités cross-play, cross-save et cross-progression sur toutes les plateformes. Les précommandes sont déjà ouvertes, avec une édition Standard incluant un système de progression d'Agent, quatre niveaux de difficulté, 12 niveaux de jeu (chacun étant trois fois plus grand que les cartes de Rainbow Six Siege), une soixantaine d'armes, 15 technologies REACT exclusives et du contenu post-lancement gratuit.

En plus de cela, Ubisoft détaille le Pass Ami, qui permettra aux joueurs d'inviter jusqu'à deux amis pour jouer à Rainbow Six Extraction pendant 14 jours (sur PlayStation, Xbox, PC et Stadia). La progression des invités sera conservée s'ils décident d'acheter le jeu complet par la suite. Tous les joueurs qui précommanderont Rainbow Six Exctration recevront également le pack cosmétique Déclin Orbital, et ils peuvent également opter pour une édition Deluxe avec trois packs bonus. Enfin, si vous avez déjà Rainbow Six Siege, vous aurez droit au pack United Front avec quatre équipements exclusifs et le déblocage des 18 Agents de R6 Extraction dans R6 Siege.

Vous pouvez retrouver une vidéo de gameplay ci-dessus, ainsi qu'une bande-annonce présentant tout le contenu évoqué plus haut sur la seconde page, en compagnie de nombreux visuels. Rainbow Six Extraction est disponible en édition Limitée en précommande à 69,99 € sur Amazon.