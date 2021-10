Rainbow Six Extraction : une date de sortie précise en fuite ?

Auparavant nommé Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Extraction reprendra les grandes lignes de Rainbow Six Extraction pour des parties en PvE opposant 3 Agents parmi un large choix possible à des extraterrestres appelés Archéens. Pour un tour d'horizon rapide du contenu et des mécaniques de jeu, nous vous renvoyons vers cette récente bande-annonce.

Le titre était prévu au 16 septembre 2021 après l'E3 2021, mais avait rapidement été repoussé à janvier 2022. Ubisoft ne s'était d'ailleurs pas étalé sur les raisons de ce report annoncé tout juste un mois après la révélation du précédent jour de lancement. Nous sommes désormais en attente d'une date de sortie nette et précise, et il se pourrait que l'éditeur l'ait fait fuiter malgré lui, pour changer.



VGC vient de trouver un article du site officiel d'Ubisoft datant de juin dernier qui rapporte qu'il verra le jour le jeudi 20 janvier 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Stadia. À cette époque, Rainbow Six Extraction était prévu pour septembre, il y a donc clairement eu une intervention manuelle pour changer cette information. Simple test ou véritable date ? Nous devrions vite être fixés là-dessus. Tom Clancy's Rainbow Six Extraction est sinon disponible en précommande à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.