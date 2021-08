Rainbow Six Extraction : missions, armes, gadgets, maps, progression et personnalisation, un large aperçu du jeu en PvE avec un trailer de gameplay

Un temps prévu pour la rentrée, Rainbow Six Extraction a finalement vu sa sortie décalée à janvier 2022, en espérant que cette fois sera la bonne. Ubisoft nous aide à prendre notre mal en patience en dévoilant une bande-annonce dense sur les mécaniques de gameplay, histoire de mieux comprendre l'écosystème du jeu coopératif en PvE.

Nous pourrons ainsi rejoindre la REACT Team pour former des équipes de 3 joueurs, en utilisant 18 Opérateurs bien connus des adeptes de Rainbow Six Siege. Face aux 13 types différents de créatures extraterrestres appelées Archéens, nous aurons accès, de base, à plus de 65 armes et 25 gadgets, et à 25 compétences spéciales dont 10 technologies reprises de Siege. Chaque personnage aura son propre système de progression avec des équipements, armes et capacités à débloquer, tandis que la progression générale donnera accès à des Opérateurs, des technologies, des objets de personnalisation, des zones inédites sur les maps et même des niveaux de difficulté supplémentaires.



Il y aura au départ 12 maps évolutives nous emmenant notamment en Alaska, au Nouveau-Mexique, à San Francisco et à New York, et 13 missions dynamiques, comme une demandant d'affronter un Protéen, un alien capable de prendre la forme d'un Opérateur. L'objectif principal sera d'extraire et collecter des ressources rares avant de nous exfiltrer pour empocher de précieux gains, mais gare à ne pas rater votre fuite et devenir Porté Disparu, sous peine d'obliger vos coéquipiers à revenir dans la zone infestée pour vous sauver. Un mode plus difficile baptisé Maelstrom Protocol sera détaillé plus tard, et il y aura bien évidemment un tas de contenu gratuit et payant à venir post-lancement.

Bien qu'il n'ait plus de date de sortie précise, Rainbow Six Extraction est disponible en précommande à partir de 69,99 € sur Amazon.fr en version PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC, une édition Stadia et Luna étant aussi prévue.