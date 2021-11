Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 43) : Mario fait la fête à la première place

Comme chaque semaine, le S.E.L.L. partage le classement des jeux vidéo qui se sont le plus vendus en France ces derniers jours, et comme à chaque lancement d'une nouvelle exclusivité sur Switch, elle termine en tête du podium. Eh oui, Mario Party Superstars s'invite à la première place.

Il est suivi par l'inévitable FIFA 22 sur PlayStation 4, ainsi que par le récent Marvel's Guardians of the Galaxy, dans sa version PS5. Enfin, Mario Kart 8 Deluxe est toujours là, à la quatrième place, et FIFA 22 sur Switch dans son édition Essentielle conclut ce Top 5 hebdomadaire.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 25 au 30 octobre 2021 :