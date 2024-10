Grand Theft Hamlet : cet improbable documentaire va être diffusé au cinéma !

Grand Theft Auto V passionne encore les joueurs, plus de 10 ans après sa sortie, mais ce n'est pas forcément grâce à l'aventure solo en compagnie de Franklin, Michael et Trevor. Non, si les joueurs relancent encore aujourd'hui GTA 5, c'est pour GTA Online, son mode multijoueur qui est un véritable bac à sable, notamment du côté du role play, ou RP.

C'est sur un serveur RP que Pinny Grylls ont Sam Crane réalisé Grand Theft Hamlet, un documentaire suivant deux acteurs au chômage pendant la pandémie de COVID en 2021 qui décident de jouer la célèbre pièce de théâtre de William Shakespeare dans GTA Online. Diffusé au festival SXSW cette année, il a obtenu le Documentary Feature Jury Award et va être diffusé au BFI London Film Festival dans les prochains jours, ainsi que dans d'autres festivals de cinéma. Mais l'aventure insolite va aller encore plus loin.

Comme le dévoile The Hollywood Reporter, Mubi vient d'obtenir les droits d'exploitation du documentaire et diffusera dans plusieurs salles de cinéma Grand Theft Hamlet, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande. De nombreux spectateurs pourront ainsi découvrir ce projet sur grand écran en 2025, en dehors des festivals, malheureusement, rien n'a été annoncé pour la France à l'heure actuelle. Cependant, Mubi a également les droits pour diffuser Grand Theft Hamlet sur les plateformes de streaming dans le monde entier.

L'art n'a pas de limite, espérons que nous pourrons découvrir ce Grand Theft Hamlet en SVoD le plus rapidement possible ! Pour rappel, Rockstar a officialisé Grand Theft Auto VI il y a 10 mois déjà, le jeu n'a pas encore de date de sortie. Vous pouvez retrouver GTA V à partir de 15 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.