Battlefield : coup dur pour les fans de la vieille époque

Toutes les bonnes choses ont une fin, et même si elles sont inéluctables, elles font quand même de la peine. Cette semaine, Electronic Arts a annoncé la fin de trois opus cultes de la franchise Battlefield, dont un épisode encore aujourd'hui considéré comme le meilleur de la licence.

EA Games annonce qu'à partir du 31 juillet, il ne sera plus possible d'acheter Battlefield 3, Battlefield 4 et Battlefield: Hardline sur PlayStation 3 et Xbox 360. Des titres respectivement sortis en 2011, 2013 et 2015, qui ne seront plus disponibles à l'achat sur le PlayStation Store et le Microsoft Store à la fin du mois. Évidemment, si vous avez déjà ces jeux, où que vous les achetez avant la date fatidique, il sera toujours possible de les lancer, mais l'éditeur rajoute que les services en ligne seront arrêtés le 7 novembre 2024. Après cette date, il sera seulement possible d'y jouer en solo.

Electronic Arts précise quand même que Battlefield 3 sera toujours disponible sur PC, idem pour BF4 et Battlefield: Hardline sur PC, PS4 et Xbox One, la mauvaise nouvelle ne concerne que les consoles de septième génération de Sony et Microsoft. De quoi un peu rassurer les fans de la vieille époque, même si Battlefield 3 est souvent cité comme le meilleur FPS de sa génération et de la franchise. Les nostalgiques peuvent d'ailleurs retrouver BF3 en boîte à partir de 14,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.