Red Faction : encore un coup dur pour les fans de la franchise

Reverrons-nous un jour la licence Red Faction ? C'est de plus en plus improbable. Si les trois premiers volets ont séduit les joueurs, ce n'était pas le cas de Red Faction: Armageddon, l'éditeur THQ Nordic avait annoncé peu après son lancement que la franchise était terminée. Depuis, nous avons eu droit à un jeu d'action en véhicules et à Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered, une simple version remastérisée pour consoles modernes (PS4, Xbox One puis Switch, nous étions en 2018).

Depuis, aucun jeu n'a vu le jour. Pire, Embracer Group a fermé Volition, le développeur des quatre jeux principaux. La licence appartient désormais à Koch Media (PLAION), autre studio d'édition d'Embracer, mais il ne semble pas enclin à valider le développement d'un nouveau Red Faction. C'est du moins ce que laisse penser une enquête de Rock Paper Shotgun. Le média s'est penché sur le cas de Fishlabs, un studio appartenant à PLAION et qui a développé en 2021 le sympathique Chorus, après avoir réalisé des portages des Saints Row sur Switch et des jeux mobiles à foison.

RPS s'est entretenu avec des développeurs anonymes, dévoilant que Fishlabs avait deux projets en cours de développement. Le premier était Project Black, qui a évolué dans tous les sens jusqu'à devenir un jeu d'aventure avec un frère et une sœur explorant une planète extraterrestre corrompue par un étrange mal. Problème, le développement a pris du retard, la faute à l'absence d'un seul directeur, Fishlabs ayant opté pour une approche plus horizontale avec plusieurs réalisateurs et beaucoup d'autonomie. Le Project Black a traîné, au point qu'Embracer Group a envoyé un comité (avec des membres de Crystal Dynamics et FuturLab) juger le jeu... finalement annulé.

Fishlabs a alors licencié 12 personnes, tandis que les développeurs sur Project Black ont été placés sur d'autres jeux, à savoir des projets de soutien externes ou Project White, l'autre titre en production. Là, Embracer Group avait demandé à Fishlabs de piocher dans une de ses franchises, un jeu Le Seigneur des Anneaux a été envisagé, mais Middle-Earth Enterprises n'a jamais répondu pour valider le projet. Le studio a alors imaginé une suite à Chorus, mais également un projet totalement différent : un nouveau jeu Red Faction ! Le titre devait se dérouler 100 ans après Red Faction: Guerrilla, sur une planète Mars bien plus terraformée et colorée, suivant une héroïne révolutionnaire. Un système de factions alliées ou ennemis a même été imaginé, Fishlabs est allé jusqu'à créer un prototype visuel, une fausse bande-annonce sous Unreal Engine 5 à présenter à PLAION, en prenant soin de garder ce qui a fait le succès de Red Faction: Guerrilla et enlever ce qui n'a pas marché dans Red Faction: Armageddon.

Le pitch avait de quoi séduire, avec un gameplay proche de l'immersive sim dans des environnements ouverts, de la personnalisation de véhicules et un système de dialogues dynamiques. La licence était connue et appréciée, Fishlabs était confiant et a présenté son projet à l'éditeur à la mi-novembre 2023, des développeurs étaient même cosplayés en personnages du jeu. PLAION a d'abord été convaincu, mais quelques jours plus tard, un vote interne a tout fait capoter : la moitié du comité n'a pas validé le jeu Red Faction, qui ne verra jamais le jour.

La direction de Fishlabs s'est vue forcée de licencier tous les développeurs qui n'étaient pas rattachés à un jeu en cours de production active, un e-mail envoyé le vendredi, obligeant les responsables à faire une liste des malheureux licenciés le week-end. Environ 50 personnes ont été mises à la porte, les autres restant chez Fishlabs pour travailler sur des projets externes. Le directeur du développement Tobias Severin et le directeur du management Stefan Beier ont quant à eux démissionné.

Autant dire qu'après cet énième déboire pour un studio d'Embracer Group et la franchise, il ne faut pas espérer revoir Red Faction, c'est bien dommage. Vous pouvez quand même retrouver Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered à partir de 3,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et GOG.com.