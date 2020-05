THQ Nordic et Koch Media s'échangent des licences, dont Red Faction, Painkiller, Risen et Sacred, c'est la cour de récré

THQ Nordic nous a habitués au rachat intempestif d'anciennes licences de jeux vidéo, et même de studios en tout genre. Sa société-mère, Embracer Group, œuvre aussi dans le même sens. Il vient cependant de réaliser une opération rare, même pour le milieu : un échange de droits d'exploitation de franchises.

Il vient en effet de faire affaire avec Koch Media, éditeur allemand qui détient pour rappel Deep Silver. L'opération plus proche d'une transaction de la NBA ou d'un échange de cartes Pokémon de cour de récré (appréciez d'ailleurs le montage réalisé par THQ Nordic à cette occasion) a vu deux franchises troquées contre cinq autres, à priori sans compensation financière d'un côté ou de l'autre. Allons au plus simple :

Koch Media cède les droits de Risen, Sacred, Rush for Berlin, Second Sight et Singles: Flirt Up Your Life à THQ Nordic ;

; THQ Nordic cède les droits de Red Faction et Painkiller à Koch Media.

Sachant que Rush for Berlin, Second Sight et Singles: Flirt Up Your Life (oui, c'est un jeu de drague) ne sont jamais allés au-delà de leur premier épisode dans les années 2000, il est étonnant de voir ces licences valorisées dans un tel échange. Pour Risen, la nouvelle est intéressante, car son studio d'origine Piranha Bytes a été racheté par THQ Nordic, et va donc pouvoir réaliser des suites si le cœur lui en dit. Sacred est en pause depuis 2014, mais pourrait donc bien refaire la une ces prochaines années, bien qu'il ne s'agirait pas non plus de la première franchise laissée dormante par l'éditeur.

Pour Koch Media, peu coutumier d'achats de droits, surtout de cette manière, difficile d'imaginer qu'il n'ait pas des plans derrière la tête. La saga Painkiller pourrait donc bien avoir droit à un reboot ou une suite, au même titre que les très populaires Red Faction. Il faudra certainement attendre de longues années pour que les plans derrière cette étonnante transaction prennent forme.