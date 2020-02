Saber Interactive (World War Z) racheté par Embracer Group pour jusqu'à 525 millions de dollars

Vous étiez habitués aux rachats intempestifs de studios et licences par THQ Nordic, vous avez découvert les créations de nouvelles entités par sa cousine Amplifier Game Invest, il va falloir apprendre à connaître sa société parente, Embracer Group. L'entreprise suédoise a récemment mis la main sur Tarsier Studios, créateur de Little Nightmares, voilà qu'il s'attribue désormais les droits et effectifs d'une autre équipe qui monte.

C'est Saber Interactive qui vient d'être racheté par Embracer Group, pour un montant initial de 150 millions de dollars, avec un versement complémentaire conditionnel pouvant aller jusqu'à 375 millions de dollars supplémentaires. C'est beaucoup, même pour ce studio qui a la côte suite au succès de World War Z et Spintires: MudRunner. Saber Group est aussi connu pour NBA Playgrounds, Inversion, TimeShift, ou plus récemment les portages Switch de The Witcher 3: Complete Edition, Vampyr et Call of Cthullhu. La transaction impliquant bien évidemment les développeurs et infrastructures de Maplewood (New Jersey), mais également les antennes en Russie, Suède, Biélorussie, Espagne et Portugal.

« Saber est sous notre radar depuis très longtemps en raison de sa longue liste de créations de qualité constante », a déclaré le fondateur et PDG d'Embracer Group, Lars Wingefors. « Leurs initiatives ambitieuses vers des projets d'autofinancement ces dernières années ont été particulièrement impressionnantes, en particulier avec World War Z , qui s'est vendu à plus de trois millions d'unités. Alors que Saber restera une société autonome au sein du groupe Embracer, nous sommes impatients de collaborer avec eux pour accroître leur capacité à créer et à commercialiser des titres de premier plan. » Le cofondateur et PDG de Saber Interactive, Matthew Karch, a ajouté : « En 19 ans en tant que développeur indépendant, Saber a eu sa part de prétendants. Avec Embracer Group, nous avons enfin trouvé le partenaire idéal. Nous ne pourrions être plus ravis de voir l'avenir à travers les nombreux projets dont nous rêvons ensemble. »

Tout va donc pour le mieux pour Saber Interactive, qui va pouvoir continuer à créer en toute autonomie tout en se baignant dans la piscine de cash que vient de lui assurer Embracer Group.