World War Z VR : Saber Interactive fait passer la horde en réalité virtuelle

Saber Interactive a levé le voile sur World War Z VR, adaptation en réalité virtuelle de son best-seller vendu à plus de 25 millions d’exemplaires. Le titre arrivera le 12 août 2025 sur l’ensemble de la gamme Meta Quest (2, 3, Pro) ainsi que sur PC via SteamVR.

Un concept recentré sur le solo

Contrairement au jeu d’origine, pensé pour la coopération en ligne, cette version VR propose une campagne exclusivement solo en vue subjective. Saber promet néanmoins le même sentiment d’urgence : jusqu’à 200 zombies peuvent apparaître simultanément à l’écran, un chiffre rare pour un titre VR.

Trois villes emblématiques et sept opérateurs

L’action se déroule dans des versions réimaginées de New York, Tokyo et Marseille. Le joueur choisira l’un des sept personnages jouables, chacun disposant de combinaisons d’armes et de compétences propres, avant de se lancer accompagné d’une escouade IA. Trois niveaux de difficulté et des « défis spéciaux » doivent encourager la rejouabilité.

Un ticket d’entrée maîtrisé et des bonus de précommande

Le jeu est proposé en précommande à 19,99 € sur SteamVR et reste invisible sur le Store Meta Quest pour le moment. Toute réservation débloque le Golden Skin Pack, un ensemble de quatre armes dorées. Sur Steam, un pack combinant l’édition VR et le World War Z original bénéficie d’une remise de 20 %.

Points à surveiller

Absence de multijoueur au lancement : Saber ne précise pas encore s’il envisage un mode coop ultérieur ;

: Saber ne précise pas encore s’il envisage un mode coop ultérieur ; Performances sur Quest 2 : la prise en charge de 200 ennemis simultanés reste à vérifier sur le casque le moins puissant de la gamme ;

Positionnement tarifaire : à 19,99 €, WWZ VR se place dans la moyenne basse des shooters VR récents, un atout pour élargir le public.









Avec World War Z VR, Saber Interactive cherche à reproduire les foules d’ennemis qui font la signature de la licence tout en s’adaptant aux contraintes — et aux atouts — de la réalité virtuelle. La promesse d’une horde de 200 zombies, la variété de personnages et un prix contenu devraient susciter l’intérêt des amateurs de sensations fortes en VR. Il restera à confirmer le confort de jeu et la densité de contenu lors de la sortie, le 12 août prochain.