Switch : Saber Interactive (World War Z, The Witcher 3, Vampyr) tease de prochains portages

Saber Interactive s'est taillé une belle réputation avec World War Z, mais également grâce à ses portages sur Switch, qui arrivent à faire oublier les faibles capacités techniques de la console de Nintendo. The Witcher 3: Wild Hunt, Vampyr, Call of Cthulhu, tous ces titres tournent sur Switch grâce à Saber Interactive, et ce n'est pas fini.

Dans un entretien accordé à WCCFTech, le fondateur et PDG de Saber Interactive, Matthew Karch, est ainsi revenu sur le cas de la Nintendo Switch, une console que le studio aime beaucoup :

Nous sommes de grands fans de la Nintendo Switch et pensons qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans le hardware et la plateforme. Nous avons eu un énorme succès jusqu'à présent, en lançant de nombreux titres sur le Switch, et nous continuons à développer pour la plateforme. Nous pensons que davantage de développeurs qui passer outre les limitations hardware de la Switch, et nous pensons que les fans seront surpris par certains des titres à venir.

Pour rappel, Saber Interactive développe actuellement un portage pour Switch de World War Z, un défi qu'il juge « plus difficile que le portage de The Witcher 3 », de quoi susciter l'intérêt des fans.