World War Z: Game of the Year Edition annoncé avec une version Switch et un niveau à Marseille !

World War Z s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires depuis sa sortie, mais l'offre gratuite sur l'Epic Games Store a logiquement fait bondir les chiffres du succès. Pas moins de 9,9 millions de joueurs ont ajouté le titre à leur ludothèque (sans forcément le lancer), permettant au jeu de Saber Interactive de dépasser les 10 millions de joueurs inscrits, de connaître un pic à 250 000 joueurs en simultané cette semaine-là, et de toujours avoir des dizaines de milliers d'utilisateurs quotidiens encore aujourd'hui. C'est simple : World War Z a tout simplement été le jeu gratuit le plus téléchargé de l'EGS.

Une telle réussite, ça se fête, et pas n'importe comment. Les développeurs viennent d'annoncer World War Z: Game of the Year Edition, avec l'intégralité des DLC payants sortis à ce jour, mais surtout quelques nouveautés, qui seront probablement aussi vendues séparément à l'avenir. La version GOTY inclura des armes, des personnages, et surtout trois missions en PvE... à Marseille, la cité phocéenne. Des images et une vidéo de gameplay signée IGN permettent déjà d'apprécier la modélisation de la ville.

La date de sortie de World War Z: Game of the Year Edition est d'ores et déjà datée au 5 mai 2020 sur PC via l'Epic Games Store pour 44,99 € et sur PS4 et Xbox One pour 49,99 €. Dernière surprise, une version Switch est aussi confirmée, mais sans date de lancement pour le moment.

Lire aussi : Saber Interactive (World War Z) racheté par Embracer Group pour jusqu'à 525 millions de dollars