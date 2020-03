Epic Games Store : Figment et Tormentor x Punisher gratuits cette semaine, World War Z offert en bonus !

Nous n'aurions dû avoir que deux jeux gratuits cette semaine avec l'Epic Games Store, et cela n'aurait dérangé personne. Mais Epic Games a finalement une petite surprise avec un troisième titre pas piqué des hannetons.

En plus de Figment et Tormentor x Punisher initialement prévus, l'EGS offre également World War Z du 26 mars au 2 avril ! Le jeu à succès de Saber Interactive, qui vient d'accueillir son cross-play avec la Xbox One, va donc se rendre accessible à une communauté encore plus large.

Figment

Un jeu d'action-aventure musical qui se déroule dans les recoins de l'esprit humain... Bienvenue dans le monde de Figment. Un monde étrange et surréaliste, un endroit rempli de nos pensées, désirs et souvenirs les plus enfouis, habité par les différentes voix que nous entendons dans notre tête.

Tormentor X Punisher

Dans Tormentor X Punisher, il suffit d’un seul coup pour tuer vos ennemis, même les boss. Et même traitement pour vous. Les boss changent l'apparence de l'arène, pour la rendre encore plus brutale et démoniaque. Les démons s'adaptent à votre style de jeu pour vous punir encore plus. Explorez et découvrez de nouvelles façons de tuer vos ennemis et gagnez ainsi de super améliorations. Utilisez votre mitrailleuse et rechargez-la avec votre fusil de chasse. Oui, vous avez bien lu.

Tuez des démons, enchaînez les combos, améliorez-vous en faisant des kills uniques et évitez de vous faire avoir dans ce massacre sans fin. Oh, et aussi, mettez-en plein la vue à vos amis en explosant leurs scores.

World War Z

World War Z est un jeu de tir coopératif palpitant à la troisième personne où jusqu'à 4 joueurs unissent leurs forces pour survivre à de gigantesques hordes de zombies.

Avec un gameplay dynamique et basé sur le blockbuster éponyme de Paramount Pictures, World War Z met en scène les histoires de personnages inédits venus du monde entier dans des missions intenses et terriblement excitantes, conçues spécialement pour les PC modernes.