World War Z : le cross-play enfin daté, une console mise de côté

Personne n'avait vu arriver le succès de World War Z, et pourtant, des millions de joueurs y ont rapidement succombé. Cela a forcément encouragé Saber Interactive à continuer de soutenir son projet au-delà de ses plans initiaux avec une Saison 2 actuellement en cours.

Elle nous a déjà donné accès à un mode Horde Z et de nombreux éléments de personnalisation et armes inédites. Mais pour conclure cette vague de contenu, une fonctionnalité manquait à l'appel : le cross-play. Fin du suspense, il vient officiellement d'être daté au 23 mars 2020, et sera proposé via un patch gratuit. Il ne sera en revanche disponible que pour les joueurs PC et Xbox One pour le moment : Saber demande aux joueurs de « tenir leurs positions jusqu'à l'arrivée future des joueurs PS4 », il ne s'agit donc que d'une question de temps avant que toute la communauté soit regroupée.



Ce même 23 mars, la mise à jour ajoutera des variantes d'armes, un nouvel objectif en mission, et le DLC payant War Heroes avec quatre skins. World War Z part ensuite pour un saut vers l'inconnu : y aura-t-il ou n'y aura-t-il pas une Saison 3 ?