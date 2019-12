World War Z : Mode Horde Z et zombie explosif avec une nouvelle mise à jour gratuite

Désormais doté d'un Season Pass regroupant le contenu supplémentaire payant de ses deux premières saisons, World War Z n'en oublie pas de se diversifier avec des extensions gratuites.



Une mise à jour vient ainsi d'ajouter l'attendu Mode Horde Z, dans lequel nos héros doivent affronter des vagues successives d'adversaires, avec une difficulté croissante au cours de la partie. Plus nous tiendrons longtemps, des phases d'amélioration d'armes et de défenses étant là pour nous aider entre les manches, plus nous pouvons prétendre à obtenir des récompenses rares.

Sinon, le patch introduit le Bomber, un zombie qui lâche une bombe quand il est abattu, ne nous laissant que quelques secondes pour la désactiver. Pour les possesseurs du Season Pass, quelques revêtements d'armes exclusifs sont aussi ajoutés. Prochaines étapes pour World War Z : des packs de costumes et une campagne scénarisée, payants, et du cross-play pour les parties PvE, gratuit.

Lire aussi : Focus Home Interactive : de très bons chiffres pour le premier semestre, grâce à World War Z, A Plague Tale: Innocence et GreedFall