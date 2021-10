World War 3 : date de sortie pour la bêta fermée, pack à 5 millions de dollars et mois de lancement en free-to-play

Les choses s'accélèrent pour World War 3, en Early Access depuis de longues années. Comme prévu, la bêta fermée sera lancée prochainement, My.com et The Farm 51 dévoilent aujourd'hui qu'elle sera jouable à partir du 25 novembre 2021. Pour y participer, il faudra déjà avoir acheté le jeu lors de l'accès anticipé ou précommander un pack, aux prix variés.

Cependant, les développeurs proposent le Pack du Président, un pack unique vendu à cinq millions de dollars (environ 4,33 millions d'euros, pour les intéressés) qui permettra à My.com de réaliser un film de guerre avec l'acheteur. Le fortuné et heureux élu pourra également participer à la création d'une future carte de World War 3, basée sur la ville de son choix, et il aura droit à un avatar et des armes dorées in-game.

Les joueurs ne voulant pas lâcher un centime dans le jeu devront quant à eux patienter jusqu'en mars 2022, mois durant lequel World War 3 passera en bêta ouverte en devant au passage free-to-play. Les développeurs rappellent quand même que dès maintenant avec la bêta fermée, le titre profite de cartes retravaillées, d'animations améliorées, d'un nouveau système de tir et d'optimisations de stabilité et performances. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.