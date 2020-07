World War Z : nouvelles classe et arme, et du cross-play total avec la mise à jour Dronemaster

Cela fait plus d'un an que Saber Interactive et Focus Home Interactive ont lancé World War Z sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre propose pour rappel d'affronter des hordes de zombies en coopération et a reçu un tas de mises à jour gratuites et de DLC payants. Les studios ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.

Eh oui, World War Z a accueilli cette semaine la mise à jour Dronemaster, qui rajoute encore du contenu additionnel, notamment une nouvelle classe, le Dronemaster justement. Ce dernier est équipé d'un drone capable d'électrifier les ennemis qui s'approchent un peu trop, mais le joueur peut personnaliser son comportement dans l'arbre des compétences. Les joueurs peuvent également mettre la main sur l'ACW-20, un lance-grenade semi-automatique particulièrement destructeur, qui a lui aussi son propre arbre d'améliorations.

Par ailleurs, les studios annoncent que World War Z est désormais jouable en cross-play sur toutes les plateformes. Cette fonctionnalité avait été lancée en mars dernier, mais une console (la PS4, évidemment) était manquante, c'est maintenant de l'histoire ancienne, les joueurs sur PC via l'Epic Games Store, Xbox One et PlayStation 4 peuvent se retrouver pour exploser du zombie. Enfin, un DLC payant est proposé dans la boutique in-game, avec quatre skins pour des armes. Un contenu qui est gratuit pour les possesseurs du Season Pass ou de la version GOTY de World War Z. Le jeu est vendu en version simple à 19,89 € sur Amazon.fr.