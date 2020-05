World War Z : la GOTY Edition lancée avec une vidéo à Marseille

Saber Interactive et Focus Home Interactive viennent de lancer cette semaine une version Game of the Year de World War Z, leur jeu de survie coopératif inspiré du roman de Max Brooks et du film de Marc Forster. Cette GOTY Edition inclut notamment un épisode à Marseille, à l'honneur dans une nouvelle bande-annonce :

Les joueurs vont donc pouvoir parcourir les quartiers de Marseille, évidemment envahis de morts-vivants, et surtout incarner quatre nouveaux survivants pour l'occasion, au travers de trois missions scénarisées. Outre cet épisode sur la côte méditerranéenne, la Game of the Year Edition de World War Z inclut tout le contenu additionnel du jeu, déjà accessible via le Season Pass, avec des packs d'armes, des skins premium de personnages et l'accès aux autres mises à jour gratuites, comme le mode Horde Z, le cross-play PC/Xbox One (la PS4 est punie) ou encore la difficulté Extrême.

L'épisode à Marseille est à retrouver séparément sur PlayStation 4 et Xbox One si vous n'avez pas le Season Pass, tandis que sur PC, les joueurs peuvent acheter la Game of the Year Edition Upgrade rajoutant ces missions additionnelles et les autres DLC.