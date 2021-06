World War Z: Aftermath, vue FPS, nouvelles classes, 4K à 60 fps et autres ajouts dans une mise à jour payante

Saber Interactive n'est pas prêt de tourner la page de World War Z, son jeu de tir à la troisième personne coopératif avec des hordes de zombies va avoir droit à une très grosse mise à jour payante sur consoles de salon et ordinateurs. Au menu, de nouveaux ennemis, davantage d'armes au corps à corps, une vue à la première personne, des niveaux inédits et un mode avec encore plus de morts-vivants à l'écran.

World War Z: Aftermath permettra donc de jouer en 4K et à 60 fps sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les joueurs pourront se rendre à Rome, au Vatican et dans la péninsule russe de Kamchatka. La mise à jour payante inclura tout le contenu de l'édition Game of the Year, mais également de nouveaux personnages jouables, un véritable système de combat au corps à corps avec deux armes en même temps, des infectés inédits, du cross-play encore consoles et ordinateurs et même une caméra en vue à la première personne. Les PC et consoles de nouvelle génération pourront même profiter d'un mode Horde XL avec encore plus de zombies à l'écran, mais qui sera lancé après coup.

La date de sortie de World War Z: Aftermath n'est pas encore connue, mais la mise à jour sera lancée en 2021 sur PC, PS4 et Xbox One, avec donc une rétrocompatibilité pour les PS5 et Xbox Series X|S. Il faudra débourser 19,99 € pour profiter de ce nouveau contenu si vous avez déjà le jeu de base, où 39,99 € pour les nouveaux joueurs. Une Deluxe Edition avec un pack d'armes, des skins d'armes et un accès anticipé de quatre jours sera proposé contre 29,99 € ou 49,99 €, selon si vous avez déjà le jeu ou non (il est vendu 19,77 € sur Amazon). Enfin, Saber Interactive travaille sur une mise à jour afin de totalement optimiser l'expérience sur PS5 et Xbox Series X|S, qui sera lancée gratuitement en début d'année prochaine.