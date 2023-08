World War Z: Aftermath, voyage à Rome, nouvelles compétences et bien plus avec la mise à jour Holy Terror

La lutte contre les morts-vivants n'est pas encore terminée dans World War Z: Aftermath, Saber Interactive vient de lancer tout récemment une nouvelle mise à jour pour son jeu de tir coopératif. Holy Terror rajoute encore une fois pas mal de contenu gratuit, mais également un pack payant.

La mise à jour Holy Terror permet ainsi de se rendre à Rome dans le mode Horde XL afin d'affronter des vagues de zombies dans le Colisée et aux alentours, avec un mode Challenge rajoutant des mutations pour augmenter la difficulté. Les joueurs peuvent également découvrir un quatrième chemin de compétences pour toutes les classes, en rajoutant neuf pour chacune, tandis que le fusil à répétitif 1877 SBL et le lance-roquettes MRL202 Commando débarquent dans l'arsenal. Enfin, un Victory Lap Weapons Skin Pack vendu 4,99 € est proposé à la vente, avec des revêtements pour le fusil Mini-21, le fusil à pompe S890, la carabine HW416 et l'arbalète Repeater X.

La mise à jour Holy Terror est déjà lancée dans World War Z: Aftermath sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver le jeu à 35,99 € sur Gamesplanet.