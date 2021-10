World War Z: Aftermath, zombie Booster, Daily Challenges et Documents de Lore dans une mise à jour gratuite

Le mois dernier, Saber Interactive et Focus Entertainment ont lancé World War Z: Aftermath, nouvelle version avec un tas de nouveautés de leur jeu de tir coopératif demandant à quatre joueurs d'affronter des hordes de zombies. Les studios ne perdent cependant pas leurs bonnes habitudes et lancent une mise à jour gratuite.

Ce contenu rajoute notamment le Booster, un nouveau type de mort-vivant armé d'échantillons biologiques renforçant les zombies proches de lui, il faudra donc l'éliminer en priorité. Les studios introduisent au passage les Daily Challenges dans World War Z: Aftermath, il s'agit de défis quotidiens pour gagner des récompenses chaque jour. Enfin, les joueurs peuvent se lancer dans la chasse aux Documents de Lore sur les cartes des Challenges Quotidiens et Hebdomadaires. Si vous les trouvez, vous obtiendrez une compétence passive spéciale offrant de l'expérience et encore plus de récompenses.

World War Z: Aftermath est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que sur PS5 et Xbox Series X|S en 4K à 60 fps grâce à la rétrocompatibilité. Le titre sera lancé sur Stadia cet hiver, et le jeu de base sortira sur Switch le mois prochain. Vous pouvez retrouver World War Z: Aftermath à 39,99 € sur Amazon.