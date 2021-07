World War Z: Aftermath, la vue FPS, les niveaux inédits et les autres nouveautés dans une longue vidéo de gameplay

World War Z a eu droit à moult DLC et mises à jour gratuites depuis son lancement, mais le plus gros reste à venir. Saber Interactive a préparé une extension baptisée Aftermath pour cet automne afin d'apporter un tas de contenu inédit sur PC, PS4 et Xbox One, avant une mise à jour pour optimiser l'expérience sur next-gen début 2022.

Un trailer avait dévoilé la bonne nouvelle à l'E3 2021, place désormais à une vidéo de gameplay commentée pour parler des nouveautés à venir. Nous avons droit à des aperçus des niveaux à Rome, au Vatican et à Kamchatka, de la vue FPS exclusive, du système de combat au corps à corps revisité avec des armes à deux mains ou une dans chaque main, de la classe Vanguard inédite et son bouclier électrifié, des hordes de rats à combattre, des défis quotidiens variés et plus encore.

World War Z: Aftermath sera pour mémoire jouable en 4K et à 60 fps sur PC, et également sur PS5 et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité. Il faudra néanmoins débourser 19,99 € pour profiter de toutes ces nouveautés, ou acheter directement l'édition complète avec le contenu passé si vous n'avez pas encore votre exemplaire. World War Z tout court est d'ailleurs disponible à partir de 23,47 € sur Amazon.fr.

