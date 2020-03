Epic Games Store : Watch_Dogs et The Stanley Parable gratuits cette semaine, deux jeux curieux offerts ensuite

L'Epic Games Store nous a encore régalés la semaine dernière en offrant trois jeux intéressants. Cette fois, ce sont « seulement » deux titres qui sont mis en avant, mais pas des moindres.

Les heureux élus sous les feux des projecteurs du 19 au 26 mars sont Watch_Dogs, la grosse production d'Ubisoft, et The Stanley Parable, le jeu d'exploration à la première personne qui se joue des codes du jeu vidéo.

Watch_Dogs

Incarnez Aiden Pearce, un hacker de talent dont le passé violent et criminel causa la perte de ses proches. Animé par votre désir de vengeance, vous traquez sans relâche les personnes responsables de cette tragédie. Grâce à votre smartphone, vous êtes capable de surveiller et de hacker tout ce qui vous entoure, notamment le ctOS.

Accédez aux caméras de surveillance, téléchargez des informations confidentielles sur vos cibles, contrôlez les feux de signalisation pour provoquer des accidents… et bien plus encore !

Grâce à votre smartphone, la ville devient l’arme ultime pour assouvir votre soif de vengeance.

The Stanley Parable

The Stanley Parable est un jeu d'exploration à la première personne. Vous incarnerez Stanley, et vous n'incarnerez pas Stanley. Vous suivrez une histoire, et vous ne suivrez pas une histoire. Vous aurez le choix, et vous n'aurez pas le choix. Le jeu se terminera, et le jeu ne se terminera jamais. D'une contradiction à une autre, les règles du jeu sont transgressées, et transgressées de nouveau. Ce monde n'est pas fait pour être compris. Mais, au fur et à mesure de votre exploration, vous commencez à comprendre et les paradoxes prennent tout leur sens. Se pourrait-il que vous soyez puissant ? Le jeu n'est pas contre vous, entrez donc dans la danse.