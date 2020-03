Epic Games Store : Mutazione, Anodyne 2 et A Short Hike gratuits cette semaine, un AAA et un indé culte offerts ensuite

Ce n'est pas cette semaine que nous arrêterons la bonté de l'Epic Games Store. Le portail offre en effet comme prévu trois jeux du 12 au 19 mars 2020, qui devraient plaire aux amateurs d'expériences indés.

Entre le jeu d'aventure aux inspirations rétro Anodyne 2: Return To Dust, la curieuse ascension d'A Short Hike et le conte surnaturel Mutazione, il y a de quoi se faire plaisir cette semaine.

Anodyne 2: Return To Dust

La Nano poussière infecte les habitants de l'île New Theland, modifiant leurs émotions et leurs désirs. Vous incarnez Nova, une Nano nettoyeuse qui doit explorer l'île à la recherche de malades. Quand elle les trouve, elle doit rétrécir, s'infiltrer dans leurs corps et aspirer la poussière.

Profitez d'un jeu en 3D et aux passages en 2D, rappelant Zelda. Avec des graphiques réinterprétant ceux de la PS1, explorez des villes et des vallées en mode 3D. Ensuite, rétrécissez et infiltrez les personnages en mode 2D dans de nombreux environnements, des vallées enneigées à des sites de construction dangereux !

A Short Hike

Randonnez, grimpez et volez à travers les paysages montagneux apaisants du parc provincial de Hawk Peak. Suivez les sentiers balisés ou explorez l'arrière-pays tout en vous rapprochant du sommet. Sur le chemin, rencontrez d'autres randonneurs, découvrez des trésors cachés et savourez le monde qui vous entoure.

Mutazione

Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione. Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche.