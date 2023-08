Volition (Red Faction, Saints Row) : la sentence est tombée, c'est la fin

Volition célébrait il y a peu ses 30 ans, avec un très joli C.V.. Le studio a créé les franchises Red Faction, Summoner et Saints Row, cette dernière a d'ailleurs eu droit à un reboot l'année dernière. Le studio, d'abord indépendant, est passé entre les mains de THQ, puis Koch Media, d'abord sous la tutelle de Deep Silver puis plus récemment Gearbox Entertainment, deux éditeurs appartenant à Embracer Group.

Mais le géant suédois n'est pas là pour plaisanter, les deux derniers jeux de Volition (Agents of Mayhem et Saints Row) n'ont pas séduit les joueurs, et le studio va fermer ses portes dès aujourd'hui, comme il l'annonce dans un communiqué :

L'équipe Volition est fière de créer des divertissements de classe mondiale pour les fans du monde entier depuis 30 ans. Nous avons été animés par une passion pour notre communauté et avons toujours travaillé pour offrir de la joie, de la surprise et du plaisir. En juin dernier, Embracer Group a annoncé un programme de restructuration visant à renforcer Embracer et à maintenir sa position de leader dans l'industrie du jeu vidéo. Dans le cadre de ce programme, ils ont évalué les objectifs stratégiques et opérationnels et ont pris la décision difficile de fermer Volition avec effet immédiat. Pour aider notre équipe, nous nous efforçons de fournir une aide à l'emploi et de faciliter la transition pour les membres de notre famille Volition. Nous remercions nos clients et fans du monde entier pour tout leur amour et leur soutien au fil des années. Vous serez toujours dans nos coeurs.

Pour rappel, son dernier jeu est Saints Row (2022), un titre assez moyen mais qui a eu droit à plusieurs contenus additionnels, le dernier DLC A Song Of Ice & Dust est d'ailleurs sorti au début du mois, et le jeu sera offert le mois prochain aux abonnés PlayStation Plus. C'est une page qui se tourne encore dans l'industrie, et même si le studio n'aura pas brillé ces dernières années, les premiers Saints Row et Red Faction auront marqué de nombreux joueurs à l'époque. Vous pouvez retrouver Saints Row Notorious Edition à 35,20 € sur Amazon.