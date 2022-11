Volition (Saints Row) quitte Deep Silver pour rejoindre Gearbox Entertainment, mais ça ne change rien

Embracer Group est tellement tentaculaire qu'il peut se permettre des opérations pour le moins originales. L'ogre suédois rachète et absorbe un tas de studios de développement et d'édition depuis des années, s'imposant comme un incontournable en Europe, et il vient d'opérer un changement pour Volition.

Le studio derrière les Saints Row appartenait jusqu'ici à Deep Silver, mais il répondra désormais de Gearbox Entertainment. Deux entités qui appartiennent à Embracer, cela ne va donc pas changer grand-chose, mais d'après le communiqué, Volition va désormais bénéficier des outils de Gearbox, notamment en matière de management aux États-Unis, pour travailler sur son prochain jeu à succès. Embracer précise qu'il s'agit là de son premier transfert en interne, mais sans doute pas le dernier.

Et en parlant de succès, Embracer annonce que Saints Row (2022) n'en est pas un. Le titre lancé cet été n'a clairement pas atteint ses attentes et a divisé les fans. Un échec critique, mais pas commercial, il s'est correctement vendu lors du trimestre. Vous pouvez quand même retrouver ce Saints Row à 36,10 € à la Fnac.

