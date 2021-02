Embracer Group : fusions avec Gearbox Entertainment et Easybrain, achat d'Aspyr Media, mais où s'arrêtera-t-il ?

La gloutonnerie d'Embracer Group n'a semble-t-il aucune limite, mais vraiment aucune. Ces dernières années, les acquisitions de studios se sont multipliées comme jamais pour l'ex Nordic Games devenu ensuite THQ Nordic, qui reste le nom de sa filiale autrichienne. De grands noms du milieu comme 4A Games ou Flying Wild Hog y sont passés, mais chaque bilan fiscal est l'occasion d'en rajouter une couche. Cette fois, les grands gagnants sont Aspyr Media, Easybrain et... Gearbox Entertainment !

La société derrière la licence Borderlands (via Gearbox Software) va ainsi fusionner et rejoindre le groupe au terme d'une transaction de 1,3 milliard de dollars d'ici trois mois. Au sein d'Embracer, elle fera ensuite office de 7e groupe opératif aux côtés d'Amplifier Game Invest, Coffee Stain, DECA Games, Koch Media, Saber Interactive et THQ Nordic. Rien ne va changer pour la direction, à savoir que Randy Pitchford conserve son poste de CEO. En revanche, Gearbox pourra désormais bénéficier des technologies et propriétés intellectuelles d'Embracer, en plus de servir de plateforme pour d'éventuelles futures acquisitions ou fusions en Amérique du Nord. Fait amusant, l'IP Homeworld avait été rachetée à THQ (qui a coulé) en 2013 et revient donc chez son successeur. Pour le coup, c'est 2K qui doit faire la tête...

Gearbox est sans doute l'un des développeurs indépendants les plus créatifs et les plus précieux au monde. Nous pensons que les ressources offertes par Embracer positionneront Gearbox pour une croissance continue et significative dans les années à venir. - Lars Wingefors, CEO et fondateur d'Embracer Group La vision de Lars d'Embracer en tant que groupe partenaire allié engagé à alimenter et à accélérer les ambitions d'une série de sociétés membres entrepreneuriales décentralisées et prospères tout en amplifiant la valeur collective et les avantages de la diversification dans l'ensemble du groupe est la stratégie et la conception la plus brillante pour réussir à court, moyen et long terme dans cette industrie dans laquelle j'ai travaillé pendant 30 ans. Le sentiment chez Gearbox est que nous ne faisons que commencer et cette transaction n'est pas seulement un stimulant pour le talent de notre entreprise détenue par ses employés, mais un propulseur pour l'avenir passionnant que nous avons prévu. - Randy Pitchford, fondateur de Gearbox Entertainment

L'autre fusion concerne donc Easybrain, spécialisé dans les jeux mobiles, principalement les puzzle game et autres titres de logique (Sudoku.com par exemple), qui compte une base active journalière de plus de 12 millions de joueurs répartis sur une quinzaine de productions en service actuellement et plus de 750 millions d'installations à ce jour. Cette entité formera ainsi le 8e groupe opératif d'Embracer d'ici environ deux mois une fois la transaction achevée.

Je suis ravi d'accueillir Peter, Matvey, Oleg et toute l'équipe d'Easybrain dans la famille Embracer. Easybrain est une entreprise à la croissance très diversifiée avec une position de leader sur le marché des jeux de puzzle et de logique intemporels. Il s'agit d'une équipe extrêmement expérimentée et motivée avec une plateforme technique supérieure et des capacités UA de classe mondiale. Easybrain a démontré à plusieurs reprises sa capacité à développer, à évoluer à l'échelle mondiale et à exploiter des jeux de puzzle et de logique de pointe. En joignant nos forces à Easybrain, nous avons considérablement accéléré l’activité mobile et free-to-play d’Embracer. - Lars Wingefors, CEO et fondateur d'Embracer Group Nous sommes ravis qu'Easybrain fusionne avec Embracer. Nous sommes extrêmement fiers de l’équipe qui a amené notre entreprise à ce qu’elle est aujourd’hui, et nous pensons maintenant qu’il est temps de faire partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes convaincus que nos efforts futurs contribueront grandement aux résultats du groupe et nous sommes ravis de faire partie d'un si grand groupe d'entrepreneurs sous la direction de Lars. - Oleg Grushevich, CEO et cofondateur d'Easybrain

Et pour terminer, c'est Aspyr Media, fort de ses 24 ans d'expérience dans le milieu et comptant 140 employés, qui a été acheté par Embracer Group et évoluera ensuite au sein du groupe opératif de Saber Interactive tout en restant autonome. Avec plusieurs jeux en développement, dont un disposant d'un budget de 70 millions de dollars et qui devrait être important pour le groupe, nous devrions en entendre parler dans les mois et années à venir.

Je suis fan d'Aspyr depuis plus longtemps que je n'ai été dans l'industrie. Michael [Rogers] et Ted [Staloch] sont de vrais entrepreneurs qui ont bâti une entreprise en identifiant et en exploitant des opportunités là où personne d'autre ne les a vues. Ils conviennent parfaitement à Embracer et je suis fier de les appeler désormais partenaires. Ensemble, nous serons en mesure d'étendre considérablement nos activités de développement et d'édition ici aux États-Unis. Restez à l'écoute pour plus de détails sur certains des jeux incroyables que nous avons en développement conjoint. Aujourd'hui est une journée vraiment incroyable pour Saber et tout le groupe. - Matthew Karch, CEO de Saber Interactive CEO et directeur du conseil d'administration d'Embracer Group Nous sommes ravis de nous associer à Saber et de faire partie de toute la famille Embracer. Nous sommes convaincus qu'Embracer est le partenaire idéal pour nous alors que nous cherchons à accélérer la croissance et à exécuter notre excitant pipeline. Nous sommes dans l'industrie des jeux depuis deux décennies et demie, mais c'est comme si nous ne faisions que commencer. Nous sommes impatients d'explorer les opportunités de collaborer avec d'autres entrepreneurs au sein d'Embracer Group afin d'offrir de célèbres jeux à nos chers joueurs du monde entier. - Michael Rogers, cofondateur d'Aspyr Media

Après tout ça, une seule question nous vient en tête : qui sera le prochain ?

