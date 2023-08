Saints Row : l'ultime DLC A Song of Ice & Dust de sortie avec un trailer givré, du contenu gratuit aussi ajouté via une mise à jour

Suite et fin pour les extensions payantes et mises à jour gratuites prévues pour Saints Row, qui va peut-être tirer sa révérence après cet été. Volition sort en effet aujourd'hui A Song of Ice & Dust, un troisième et dernier DLC marquant l'apogée de la rivalité fantaisiste entre Gwen et Boss.

Elle se déroule « après un mariage sanglant et brutal qui a conduit à la trahison des Dustlanders », alors que nos héros s'unissent pour « défendre le Dustfaire des griffes de la Chill Queen et des Frostlanders, à coup de paintball ». La bande-annonce prédit une expérience encore très décalée, pour le plus grand plaisir des fans.

Le brasier ardre pour la maison du Kraken des sables : la dernière extension du monde de Saints Row est enfin arrivée. Plongez dans une intrigue mêlant mariage, trahison et alliance forcée au cœur de la DustFaire, un événement si grandiose qu’il fallut dévoiler un nouveau quartier au sud-ouest de Santo Ileso. Une nouvelle suite de quêtes est débloquée, Chant de glace et de poussière, et c’est avec force malheur que commence nostre périple. Ô, vous qui régnez sur la terre de Poussière, vostre grand pouvoir implique d’encore plus grandes responsabilités. Au cours de vostre aventure, vous sauverez ce monde merveilleux de la félonne Reine au sang froid, dont le cœur est plus glacial encore que les ingrédients surgelés de Chicken Ned. Avec son armée de Givrés, son noir dessein est de briser les serments sacrés de nostre monde afin de s’emparer de la Couronne de poussière, et ce par tous les moyens. Pour accomplir vostre quête, vous devrez ci-devant avoir obtenu vostre couronne en terminant toute l’aventure principale du Simulacre de poussière. Subséquemment, imposez-vous comme véritable paladin de la DustFaire : terminez les jeux de la fête, remuez-vous les méninges pour confondre un félon meurtrier et faites preuve de ruse pour dérober de puissantes reliques et les protéger de la glaçante Reine au sang froid. Prononcez un discours putass… exalté pour motiver vos troupes et envoyez force Givrés au trépas afin d’obtenir le droit de manier le Marteau de l’Interdit, la seule arme forgée capable de terrasser cette frigide menace. Ô noble sicaire, serez-vous à la hauteur du défi ? En récompense de vos efforts, vous recevrez les prix les plus ardemment convoités et pourrez les garder dans le vaste monde pour vostre personne, vostre demeure et vos proches pas encore morts. En sus, vous garderez la Couronne de poussière solidement sise sur vostre chef. Lancez-vous donc dans l’aventure qui est vostre et n’oubliez pas : les Poussiéreux onques ne trépassent ! Ils tirent juste un nouveau perso. Vostre paquetage comprend : 5 nouvelles quêtes et une nouvelle faction ennemie ;

Marteau de l’Interdit ;

Hache de Givré ;

Mitraillette de Givré ;

Aptitude Glaglade ;

Hélicoptère Galitrax ;

Voiturette de golf le char de givre ;

Camion le Grandad des Givrés ;

Camion le Grandad des Poussiéreux ;

3 atours de Poussiéreux :

Atour de Givré ;



Atour de yéti en coussins ;



3 atours pour vos compagnons aventuriers, Neenifer Leadfoot, DJ Keviticus et Elijah le Sage.

14 autres objets cosmétiques et décors de demeure. Un véritable trésor de récompenses, digne de ce finale tant attendu.

Cette série de missions s'accompagne donc aussi d'une mise à jour gratuite, introduisant le tout nouveau quartier de Vallejo, de nouvelles activités du @atcha et du saboteur de wingsuit, des améliorations de la personnalisation, dont la superposition des vêtements, in nouveau pop-up shop appelée Découvertes et Menaces, un suivi des défis, une correction des Succès/Trophées pour les complétionnistes, et plus d'amélioration à retrouver sur le site officiel.

Volition en profitera pour rendre Saints Row disponible sur Steam le 24 août : les versions consoles sont elles disponibles à partir de 19,95 € sur Amazon.fr.

