Saints Row : un trailer pour la sortie du DLC Le Cirque Meurtrier de Doc Ketchum, des options de triche gratuites disponibles

Volition et Deep Silver nous avaient promis un programme chargé en 2023 pour Saints Row, avec trois extensions payantes à chaque fois accompagnées de mises à jour de contenu gratuites. Ainsi, après le DLC The Heist & The Hazardous et la mise à jour de Sunshine Springs, place au pack payant Le Cirque Meurtrier de Doc Ketchum, bien évidemment compris dans le Pass d'Extension, et à des nouveautés gratuites notamment pour le quartier de Boot Hill.

Le Cirque Meurtrier de Doc Ketchum introduit ainsi un mode solo avec de la survie face à des hordes, prenant place dans un jeu télévisé clandestin et compétitif, mais aussi 4 personnages jouables avec leurs propres capacités spéciales. Le patch qui ajoute ce contenu (déjà disponible depuis quelques jours) permet sinon à tout le monde de profiter de New Birmingham Island, une version effrayante du quartier de Boot Hill, et d'une application Triche avec 38 options de personnalisation ayant plus ou moins d'impact sur l'expérience.

OPTIONS DE TRICHE INOFFENSIVE Premiers secours : restaure la santé du boss au maximum.

Dépanneuse : restaure la santé du véhicule du boss au maximum. Remarque : cette option influe uniquement sur la barre de santé. Les dégâts restent visibles.

Mascotteville : de nouveaux piétons apparaissent en mascottes !

Colère refoulée : les piétons sont en colère contre tout le monde. Vous, les flics, les autres piétons. C’est le chaos total. Et on adore ça.

Poupée de chiffon : le boss passe en ragdoll lorsqu’il se fait percuter, comme Fraude à l’assurance.

Ascension : les morts s’en vont en « flottant ». EFFETS VISUELS Effet visuel - Noir et blanc : met le monde en noir et blanc.

Effet visuel - Vision nocturne : ajoute un effet vert et une texture avec du grain, comme si vous portiez des lunettes à vision nocturne.

Effet visuel - Film noir : donne une ambiance de vieux film muet. Ajoute aussi des grains de poussière et des sauts d’image.

Effet visuel - Rétro : ajoute une légère pixellisation au monde. Pour un petit effet années 80.

Effet visuel - Vaporwave : ajoute un filtre rose-violet au monde. Très stylé la nuit.

Effet visuel - Sépia : comme sur les vieilles photos du Far West. Yiha !

Effet visuel - Steamboat Willie : c’est... Steamboat Willie. Un effet de film noir avec de la musique douce et des animations ridicules... sur tout. C’est juste ridicule. Vous verrez.

Météo - Ciel dégagé : élimine instantanément les nuages dans le ciel.

Météo - Tempête de sable : fait apparaître une tempête de sable.

Météo - Brouillard : ajoute un brouillard (qui va bien avec l’effet Vaporwave dans le centre-ville de nuit). Remarque : les effets visuels ne sont pas cumulables. Vous ne pouvez en activer qu’un seul à la fois. En coop, les deux joueurs peuvent activer chacun un effet différent. OPTIONS DE GROSSE TRICHE

Ces options sont plus susceptibles de provoquer des effets inattendus, alors amusez-vous bien ! Notez cependant qu’elles peuvent modifier radicalement le jeu (comme certaines options inoffensives) ; elles désactivent donc les sauvegardes et la progression des succès. Ticket de loto : vous donne 10 000 $ en un clic.

Munitions infinies : donne des réserves de munitions illimitées. Vous devrez toujours recharger, mais vous ne tomberez jamais à court de munitions.

Tout-puissant : rend le boss invincible.

Boss ultime : fait monter le boss au niveau maximum.

Épinards : toutes les attaques, armes et coups sont assez puissants pour envoyer les ennemis dans les airs. Nous avons hâte de voir vos vidéos avec cette option à l’œuvre.

Arme fatale : les armes tuent les ennemis en un coup.

Imports exotiques : des voitures de luxe apparaissent à proximité du boss. Cette option met un certain temps à faire effet.

Grosses roues : de vieilles guimbardes (celles qu’on verrait se faire aplatir dans un événement de monster trucks) et des monster trucks apparaissent à proximité du boss.

Super Saints : augmente les dégâts infligés par les Saints.

Service de voiturier : le véhicule défini comme favori apparaît devant le boss.

Comme une masse : les véhicules ont une masse infinie. Il va y avoir de la casse. Amusez-vous bien.

Réservoir sans fond : boost infini sur les véhicules à roues.

Infractions routières : celle-ci est plus destructrice qu’elle en a l’air... les conducteurs ne s’arrêtent pas aux feux et aux panneaux Stop. Un code de la route ? Pour quoi faire ?

Faible gravité : les véhicules sont un peu moins lourds. Cela les fera sauter plus haut.

Amnistie - Police : annule la notoriété auprès de la police.

Amnistie - Factions : annule la notoriété auprès des factions.

Criminel recherché - Police : augmente la notoriété auprès de la police.

Criminel recherché - Factions : augmente la notoriété auprès de la faction du quartier dans lequel vous vous trouvez.

La mise à jour comprend également plusieurs objets et cosmétiques inédits, et des améliorations concernant les missions, les entreprises criminelles, les activités annexes, les compétences et plus encore : vous pouvez retrouver le changelog complet ici. Saints Row est disponible à partir de 36,03 € sur Amazon.fr.