Saints Row : la roadmap 2023 se précise, les extensions et mises à jour approchent à grands pas

Peu apprécié pour son manque d'originalité et d'identité, Saints Row avait aussi été critiqué pour des soucis techniques, que les développeurs ont pris le temps de corriger avec une mise à jour 1.2 en fin d'année dernière. Ils planchent depuis discrètement sur le contenu post-lancement et dévoilent d'ailleurs la roadmap de la suite des festivités.

La première étape sera un Pack Dead Island 2 qui arrivera le 11 avril avec des objets cosmétiques inspirés des héros de l'autre production de Deep Silver. Du côté des mises à jour gratuites, attendez-vous à un patch introduisant le quartier de Sunshine Springs, des combats revisités, un mode Selfie et plus encore en mai, un autre en juillet pour améliorer la qualité de vie et apporter un peu de contenu inédit, et un dernier un août avec un second quartier additionnel et d'autres ajouts.

Les extensions payantes vont aussi commencer à arriver avec The Heist & The Hazardous et ses 3 missions à Sunshine Springs en mai, le mode Cirque meurtrier du Doc Ketchum en juillet et un troisième DLC encore secret en août.

Deep Silver et Volition révèlent aujourd'hui que Santo Ileso s'apprête à s'agrandir et à s'embellir dans les prochains mois grâce à trois sorties majeures pour tous les détenteurs du pass d'extension. En effet deux nouveaux quartiers gratuits sont prévus, mais aussi trois mises à jour améliorant le confort et la qualité du jeu ainsi qu'un pack cosmétique inspiré par Dead Island 2. Pour commencer, le Pack Dead Island 2 est prévu pour le 11 avril. HELL-A va rencontrer l'Ouest sauvage dans cette mise à jour gratuite inspirée par le prochain jeu de zombie de Deep Silver. Les joueurs pourront alors habiller leur boss à l'aide d'objets rappelant l'intrépide Jacob ou encore l'athlétique Amy. Ils pourront également appliquer le principe du « choc et de l'effroi » grâce à une nouvelle arme, mais aussi déambuler avec style grâce à une nouvelle emote. Ce n'est pas tout, les fans pourront aussi raviver leurs souvenirs mordants en arborant un chapeau flamant rose iconique ou encore en installant la statue requin de Carver dans leur QG. La plus grosse mise à jour gratuite du jeu est, quant à elle, prévue pour mai. Il s'agit de l'ajout de Sunshine Springs, un tout nouveau quartier de Santo Ileso, accompagné d'une série de changements qui impactera la qualité du jeu (tels que des combats revisités, un mode Selfie et plus encore). Le même jour, les détenteurs du pass d'extension obtiendront « The Heist & The Hazardous », trois nouvelles missions se déroulant dans le quartier de Sunshine Springs tandis que les Saints se lancent dans un braquage ambitieux afin de se venger d'un acteur célèbre qui les aurait doublés... Le second pass d'extension est prévu pour juillet avec Le « Cirque meurtrier du Doc Ketchum », un nouveau mode solo dont on ne vous révélera rien... pour le moment. De plus, cela entraînera également une mise à jour destinée à améliorer la qualité du jeu de manière générale tout en ajoutant différents éléments. Enfin, le troisième et l'ultime pack du pass d'extension sortira en août. Gardez un œil sur les réseaux sociaux pour plus d'informations prochainement. Août marquera également l'apparition d'un deuxième quartier inédit ainsi que de nouvelles améliorations, le tout gratuit pour tous les joueurs.

Tous les packs d'extensions seront disponibles séparément, mais sont également regroupés dans le Season Pass, notamment compris dans la Notorious Edition vendue 48,21 € sur Amazon.fr.

