Saints Row : la mise à jour 1.2 surnommée Bright Future est là, plus de 200 correctifs et améliorations pour relever la barre

Bright Future est la première mise à jour majeure depuis le lancement du jeu et nous avons pris le temps d'y incorporer autant de corrections et d'améliorations que possible.

Elle corrige ainsi plus de 200 bugs avec la priorité aux problèmes de stabilité et de jeu en coop. Nous avons aussi commencé à ajouter des fonctionnalités pour que votre retour à Santo Ileso soit plus facile et plus gratifiant. Comme annoncé le mois dernier, ce n'est que la première étape de notre suivi continu de Saints Row en 2022 et au-delà.

Pour cette mise à jour, nous avons :

Nous tenons à tous vous remercier de nous avoir signalé ces problèmes, et sommes conscients que cette mise à jour a tardé plus que nous l'aurions souhaité. Pour faire tenir le plus possible de corrections et de nouveautés importantes dans la première mise à jour majeure, il était plus pertinent de nous concentrer sur une grosse version plutôt qu'une succession de petits correctifs.

Nous poursuivons le travail sur les nouvelles fonctionnalités et ajouts de confort demandés par la communauté, et sur tout nouveau bug qui sera signalé, alors continuez à nous faire part de votre expérience ! Votre passion pour Saints Row et pour notre studio nous émerveille autant qu'elle nous motive pour la suite.

Commençons par les améliorations de confort apportées par cette mise à jour.